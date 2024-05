Pollens de graminées : la quasi-totalité de la France en «risque élevé» d'allergies

Les yeux qui grattent, le nez qui coule, la gorge qui pique... Pas de doute, les allergies sont de retour et vous en avez peut-être déjà fait les frais. Le réseau national de surveillance aérobiologie lance l'alerte rouge : la quasi-totalité de la France est en "risque élevé" d'allergies aux pollens de graminées, excepté dix départements situés du nord du pays. La faute aux pluies de ces dernières semaines.

La pluie favorise la pousse des mauvaises herbes et des herbes hautes qui produisent les graminées. Elles se multiplient sous l'effet de l'eau et quand les beaux jours reviennent, les plantes libèrent encore plus de pollen. "Les vents qui accompagnent l'orage projettent les pollens au sol et ces pollens éclatent comme la coquille de noix et libèrent des quantités plus importantes de protéines allergisantes. Donc, il est classique qu'après les périodes d'orage, on voit des aggravations d'asthme", ajoute l'allergologue Sophie Silcret Grieu.

Évitez le sport en extérieur

Ce phénomène porte un nom, on appelle cela de l'asthme d'orage. Les crises sont amplifiées, la respiration devient sifflante, on constate un essoufflement important, une gène au niveau de la poitrine et une aggravation de la toux. Pour limiter les effets du pollen, quelques conseils pratiques : évitez le sport en extérieur, ne faites pas sécher votre linge dehors et rincez-vous le visage et la tête tous les soirs pour éliminer les grains de pollens qui se coincent dans les cheveux, mais aussi dans les cils et la barbe.