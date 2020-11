Piment, brocolis, choux-fleurs : ces aliments qui sont bons pour le cœur

Comment garder la forme dans une période compliquée où tout le monde essaye de prendre soin de sa santé ? L'alimentation et la nutrition peuvent aider. Selon deux études, les mangeurs réguliers de piment et de différentes variétés de choux seraient en meilleur santé, grâce à des propriétés présentes dans ces différents légumes. Le piment serait bon pour le cœur, les choux pour les vaisseaux sanguins. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, décrypte ces deux études ce vendredi.

"On sait d'une façon générale que le piment contient une molécule, la capsaïcine, responsable de la sensation de brûlure. Et on sait depuis longtemps que c'est une molécule antioxydante et anti-inflammatoire. Dans cette étude, qui s'est intéressée à l'alimentation de 600.000 Américains, Chinois, Italiens et Iraniens, on s'est rendu compte que les consommateurs de piment réguliers avaient 26% de risques en moins de mourir de maladies cardiovasculaires. Ils mourraient également moins du cancer et mourrait, d'une façon générale, moins que les autres.

Donc le piment serait protecteur. Attention, on ne sait pas exactement comment cela marche, ni quelle quantité exacte il faut manger de piment. Surconsommer des piments peut provoquer des hémorroïdes, il ne faut donc pas en abuser.

Brocolis, choux-fleurs et choux de Bruxelles, bons pour le cœur

Une autre étude s'est également intéressée aux mangeurs de brocolis, de choux-fleurs et de choux de Bruxelles. Ces trois légumes seraient bons pour les vaisseaux sanguins. On s'est rendu compte que ceux qui consomment 45 grammes par jour de ces légumes, soit l'équivalent du quart d'une tasse, avaient moins de dépôt de calcium que les autres dans leurs vaisseaux sanguins, en particulier le plus gros, l'aorte. Si le calcium est une substance bonne pour l'os, elle est en revanche très mauvaise pour les vaisseaux sanguins, puisqu'elle est associée à un risque d'infarctus. Ces légumes seraient donc protecteurs du cœur.

D'une façon générale, l'alimentation et la nutrition sont accessibles à tous et sont peut-être la meilleure façon de rester en bonne santé et d'éviter de tomber malade."