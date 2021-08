"On vit au jour le jour" : en Corse, face au Covid, la pression hospitalière se renforce

L'île de Beauté est confrontée à une augmentation inquiétante des cas de coronavirus. Selon le dernier bulletin d'information de l'Agence régionale de santé Corse, 21 nouvelles hospitalisations sont à déplorer ces trois derniers jours. Soixante-neuf patients sont hospitalisés, dont 14 personnes en réanimation et soins intensifs. A l'hôpital de Bastia, la situation est particulièrement tendue : en moyenne neuf personnes positives sont hospitalisées chaque jour et il reste moins de cinq lits Covid. Les soignants craignent le pire dans les prochains jours.

"Les soignants sont de plus en plus épuisés"

"C'est de plus en plus tendu, les soignants sont de plus en plus épuisés. On fait appel aux heures supplémentaires sur une période de congé, très attendu par l'ensemble du personnel", confie Sophie, soignante au pôle chirurgie. "On vit au jour le jour, en fonction de ce qui nous tombe dessus."

Sans compter qu'avec l'afflux de touristes, en pleine période estivale, la charge de travail s'intensifie également aux urgences. La situation devient intenable selon Sophie et certains soignants sont même tentés de rendre la blouse. "Moi la première et pourtant cela fait 26 ans que je suis soignante. C'est horrible", déplore-t-elle.

Le manque de lits, un problème récurrent

Cette nouvelle vague ravive les souvenirs de la première vague. Les leçons n'ont pas été retenues selon Séverine Mazon, co-secrétaire CGT à l'Hôpital de Bastia. "En mettant en place des lits de patients Covid, on est obligé de réduire les capacités des autres spécialités. Nous sommes très tendus en termes de lits, mais ce problème était déjà connu avant le Covid et continue avec la crise sanitaire", explique-t-elle.

Conscients de l'urgence, l'ARS de la Corse et la préfecture doivent annoncer de nouvelles mesures sanitaires ce mardi. Déjà, la Corse-du-Sud a annoncé le retour du masque obligatoire dans certaines zones ainsi que la limitation des rassemblements sur la voie publique. En Haute-Corse, les restaurants et des bars doivent fermer à minuit, depuis le 1er août.