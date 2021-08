Olivier Véran attendu en Martinique : "Tous les jours, la situation empire"

"La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Très clairement, nous allons vivre encore plusieurs mois avec le virus". C'est l'avertissement lancé mercredi par Emmanuel Macron à l'issue d'un nouveau Conseil de défense sanitaire. Le chef de l'Etat a notamment évoqué une "situation dramatique" aux Antilles, où plusieurs territoires sont reconfinés face au rebond épidémique, notamment la Martinique. Le ministre de la Santé y est attendu jeudi. Il va y rejoindre son collègue des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrivé en Guadeloupe mardi.

Cette visite ministérielle est très attendue, notamment des soignants sur place, comme le docteur André Cabié, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Fort-de-France. "Il est important que le ministre vienne se rendre compte. Entre lire des chiffres, décrire une situation et la voir, il y a une différence", fait-il valoir auprès d'Europe 1. "Tous les jours, ça empire. Les soignants présents en Martinique, que ce soit ceux qui y sont habituellement ou ceux qui sont venus en renfort nous aider, n'ont jamais vu ça", rapporte-t-il.

Un "flux continu" de malades

"Depuis 24 heures, le service des urgences est totalement saturé. Devant le service des urgences, dans les tentes et devant les tentes qui servent habituellement à trier les patients et à les orienter, on trouve désormais des brancards avec des personnes qui ont des bonbonnes d'oxygène", décrit André Cabié. Ce médecin évoque "un flux continu" de nouvelles arrivées.

240 soignants envoyés aux Antilles

Il salue "la solidarité nationale" dont bénéficie la Martinique. Mardi, ce sont 240 soignants qui se sont embarqués depuis la métropole à destination des Antilles françaises. "Il faut que cette solidarité puisse être prolongée parce qu'on sait que c'est une crise qui va durer plusieurs semaines", conclut le chef du service des maladies infectieuses du CHU de Fort-de-France.