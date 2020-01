Nous ne mâchons plus suffisamment nos aliments... et cela détériore nos dents

Nos dents ne sont plus ce qu'elles étaient. Malgré une hygiène bucco-dentaire bien plus perfectionnée que par le passé, les pathologies des gencives sont en pleine recrudescence. D'après notre chroniqueuse Fanny Agostini, c'est en partie à cause de notre alimentation de plus en plus basée sur les produits transformés, moins difficiles à mastiquer. Résultat : nous ne mâchons plus assez !

Pour les éleveurs, la dentition d’un animal est un paramètre central. Elle leur permet notamment d’évaluer la vitalité d’une bête avant achat. Cet examen est valable pour tous les mammifères, y compris les humains. Et le résultat chez nous, c’est que nos dents sont de plus en plus souvent en piteux état.

Certes, l’hygiène bucco-dentaire s’est considérablement améliorée par rapport au début du siècle dernier. Il semblerait pourtant que nos dents subissent une détérioration de plus en plus précoce, chez les adultes comme chez les enfants. Nous aurions aujourd’hui des dents moins fortes que par le passé.

"Nous sous-utilisons nos dents"

Ce n’est en effet pas une question d’hygiène : le problème, c’est que nous sous-utilisons nos dents. Des chicots en bonne santé sont des chicots qui chiquent ! C’est-à-dire des dents qui mâchent sans modération. Seulement voilà, nous ne broyons plus suffisamment nos aliments. En cause, une alimentation de plus en plus transformée, plus molle, quasi déjà prémâchée. C’est un changement alimentaire assez récent qui, en l’espace de deux générations, rend notre denture plus fragile.

Ce phénomène semble entraîner une recrudescence de pathologies des gencives. Selon l’OMS, 15% à 20% des personnes entre 35 et 44 ans seraient concernées. Autre explication à cette forte proportion, le recours de plus en plus précoce à des prothèses et implants.

Alors pour éviter la déliquescence de nos dents, un seul mot d’ordre : mâchons ! Il en va de leur santé, autant que de la qualité de notre digestion. Pour cela, il faut choisir en priorité des produits riches en fibre, à "indexe masticatoire" élevé. La mastication va activer la production de salive, solliciter nos gencives, et ainsi favoriser à la longue une bonne implantation dentaire.