Nos conseils pour éviter les coups de chaleur pendant l'été

L’expression "coup de chaleur" est souvent employée à tord et à travers pendant l’été. Elle recouvre pourtant une réalité médicale bien précise. On a un coup de chaleur quand la température du corps se met à monter dangereusement et dépasse les 40°C à 41°C. Sans traitement rapide, la mortalité dépasse les 80%.

En principe, notre corps est capable de réguler sa température interne. On reste autour de 37°C de température corporelle, quelle que soit la température extérieure : c’est ce qu’on appelle la thermorégulation. Quand on a chaud, on évacue la chaleur notamment en transpirant, même si cela n’est pas toujours flagrant. Sur Europe 1, mercredi, le docteur Damien Mascret donne ses conseils pour éviter les coups de chaleur et venir en aide aux personnes qui en souffrent.

Boire régulièrement pour compenser les pertes d'eau

Il est crucial de boire régulièrement, afin de compenser les pertes d’eau. C’est pour cela que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. On sait que chez elles, le signal de soif s’estompe au point qu’elles peuvent se déshydrater sans s’en rendre compte. Les bébés aussi y sont particulièrement exposés, puisqu’ils ne peuvent pas s’abreuver seuls : il faut leur proposer souvent à boire quand il fait chaud. C’est enfin un piège classique chez des sportifs ou des soldats en pleine santé qui font des efforts extrêmes sous un soleil de plomb. S’ils ne boivent pas suffisamment, ils peuvent faire un coup de chaleur alors qu’ils pensent simplement "crever de chaud".

Outre la sensation de chaleur, d’autres symptômes existent. Vous avez mal à la tête, vous pouvez avoir des vertiges, parfois des nausées, voire des vomissements, votre vision se brouille, vous devenez maladroit, la coordination des mouvements est perturbée, vous êtes fatigué. Tout cela n’est pas normal quand on a juste chaud. Vous pouvez même avoir des courbatures parce que vos muscles souffrent, de même que des douleurs aux poumons, au foie, aux reins, au cœur. Vous êtes peut-être témoin d’un coup de chaleur si vous voyez quelqu’un qui semble confus, désorienté, qui a comportement étrange, voire qui convulse sous vos yeux. Il faut alors appeler le 15 immédiatement.

En attendant les secours, la priorité est de refroidir le corps

En attendant les secours, sachez d’abord qu'un médecin régulateur du Samu vous guidera. Pour aider la personne souffrant d’un coup de chaleur, la priorité est de refroidir le corps. Il y a pour cela deux techniques selon ce que vous avez sous la main. Premièrement l’immersion dans l’eau froide. C’est la façon la plus rapide de procéder, si vous êtes proche d’une baignoire, d’un étang, d’un ruisseau, cela fera l'affaire. Deuxième méthode, le refroidissement par évaporation. Cela consiste à projeter de l’eau, si possible fraîche ou tiède, sur le corps de la personne qui fait un coup de chaleur et de l’éventer ou de diriger un ventilateur sur elle si vous en avez un.

On peut également utiliser des glaçons. Il y a des zones où passent sous la peau de grosses artères, ce qui permet un refroidissement plus rapide du sang. C’est là qu’il faut de préférence placer la poche de glace : le cou, avec les artères carotides de chaque côté, les aisselles, avec les artères axillaires qui passent sous les bras et les aines, là où passent les grosses artères fémorales.