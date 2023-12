Noël : les gestes barrières, principaux moyens pour lutter contre l'épidémie de Covid encore présente cette année

Certains cherchent encore leurs tenues de fête, mais ces tenues pourraient être gâchées par le retour du masque ou par l'épidémie de covid et des virus en tout genre qui circulent énormément en cette période de forte fréquentation dans les magasins. Les fêtes de fin d'année devront donc se dérouler sous le signe de la prudence et de l'application des gestes barrières.

L'idée n'est plus de s'isoler complètement

Pour le Professeur Bruno Lima, membre du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, à partir du moment où quelqu'un est symptomatique (nez qui coule, éternuement, maux de tête ou de gorge), l'idée n'est plus de s'isoler des autres membres de la famille : "L'idée n'est pas forcément de se dire : 'eh bah, restez chez vous, ne bougez pas et n'allez pas voir votre famille'. C'est là que les gestes barrières s'appliquent".

Selon lui, le port du masque peut permettre de passer les fêtes de la manière la plus normale possible : "Dans ces conditions, ce qu'il faut faire : c'est être présent, porter un masque lorsque l'on est en collectivité et quand on ne mange pas, on pense bien à le remettre". Le masque n'est pas le seul moyen de se protéger lors des réunions de famille, l'aération des pièces est importante : "Bien penser à aérer les pièces dans lesquelles on passe. Il suffit d'ouvrir la porte ou la fenêtre pendant une minute, ça suffit largement et ça ne refroidira pas la pièce de façon excessive".

En respectant ces conseils, "ça peut permettre, malgré tout, de passer des fêtes qui ressemblent vraiment à des fêtes de Noël ou de fin d'année".