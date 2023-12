Noël : «Le Secret Santa rapproche les collègues», la coutume devenue incontournable en entreprise

En cette période de fêtes de fin d'année, le mot d'ordre est la générosité. Et depuis quelques années, il n'est parfois pas nécessaire d'attendre le 25 décembre pour ouvrir les cadeaux grâce au Secret Santa mis en place dans les entreprises. Mug personnalisé ou encore micro à karaoké, les idées sont nombreuses pour faire plaisir à un ou une collègue. Le but est aussi de les rassembler dans un cadre plus informel et ainsi de resserrer les liens. Europe 1 s'est ainsi rendue dans les locaux d'une société parisienne pour l'ouverture des cadeaux.