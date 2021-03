Pour booster votre santé et votre créativité... ne faites rien pendant 15 minutes par jour

Et si pour rester en bonne santé, il fallait tout simplement ne rien faire ? S'assoir et attendre en ne faisant aucune autre activité pendant quinze minutes ce serait bon pour notre créativité et notre imaginaire. Cela aurait même des effets sur notre alimentation. C'est en tout cas ce que recommande le docteur Jimmy Mohamed ce lundi matin dans sa chronique Notre Santé sur Europe 1.

"Il y a plein de situations où on ne fait rien et où pourtant, il se passe beaucoup de choses. Pendant votre sommeil par exemple, vous métaboliser les émotions accumulées en journée. Si vous vous engueulez avec un collègue ou avec votre épouse le soir, vous allez ruminer la nuit. Et le lendemain matin, vous avez tout oublié car durant la nuit, même quand on ne fait rien, le cerveau fait pour nous.

Manger en pleine conscience

Autre situation : lorsque vous mangez. Le cerveau n'est pas fait pour faire deux choses à la fois qui vont nécessiter une attention particulière. Si vous marchez, vous pouvez parler avec quelqu'un sans problème. En revanche, si vous marchez sur une patinoire et que vous voulez tenir une conversation, c'est impossible. Alors, lorsque vous mangez, si vous regardez la télévision, si vous êtes sur votre téléphone, votre cerveau ne peut pas décoder les deux informations. Vous allez manger plus et grossir plus. Il faut donc manger en pleine conscience.

Même prescription le matin, où l'on est tout le temps sur notre téléphone. Même quand on n'a rien à faire, on trouve toujours le temps de faire quelque chose.

Laissez libre cours à votre imagination

Il faut s'accorder des moments de rêverie : 10 à 15 minutes par jour où vous ne faites rien. Pas de téléphone, pas de mail, pas de chaîne d'information en continu, vous laissez libre cours à votre imagination. Certaines études montrent que même lorsqu'on est posé sans rien faire, les zones du cerveau de la créativité et des associations d'idées vont s'activer.

L'histoire raconte d'ailleurs que Paul McCartney a conçu la mélodie de la mythique chanson Yesterday en ne faisant rien : c'est durant la nuit que cette mélodie lui est apparue."