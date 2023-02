Michel Drucker hospitalisé : cette habitude dont il ne parvient pas à se débarrasser

Les fans de Michel Drucker ont eu très peur mercredi 8 février. Nos confrères du Parisien ont en effet révélé que l'animateur de France Télévisions était hospitalisé pour subir une série de tests médicaux en lien avec sa lourde opération du cœur datant de 2020. A l'époque, Michel Drucker était resté à l'hôpital pendant trois mois. "Mon cœur a été arrêté pendant quelques heures et branché à une machine. Là, j’ai réalisé avoir frôlé la catastrophe", avait-il confié au Parisien.

Vivement dimanche bascule en rediffusion

Cette fois-ci, Michel Drucker devrait rester à l'hôpital jusqu'à la fin de la semaine, comme l'ont rapporté nos confrères. Mais, il aura besoin de temps pour se reposer. Par conséquence, Vivement dimanche, son émission hebdomadaire désormais diffusée sur France 3, va "basculer en rediffusion dès dimanche 12 février et pour les deux à trois semaines suivantes".

"Michel Drucker va très bien"

Invité au micro d'Europe 1 jeudi 9 février, dans Culture Médias, Stéphane Sitbon Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions a donné des nouvelles rassurantes de Michel Drucker. "On s'est mis d'accord pour qu'il puisse se reposer jusqu'à la fin des vacances de février. Jusque-là, on ne pourra pas faire son émission sur France 3", a-t-il d'abord indiqué. "Michel Drucker va très bien", poursuit-il.

Et, preuve que l'animateur est "plutôt en forme", il a gardé ses bonnes habitudes, même à l'hôpital ! "Il regarde beaucoup la télé, il fait les meilleures analyses des audiences comme toujours", confie ainsi Stéphane Sitbon-Gomez dans Culture Médias. "Il est motivé et très serein", conclut-il, visiblement très optimiste.