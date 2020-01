Metalskin Medical : la peinture qui tue les bactéries

LA FRANCE BOUGE

Créé à partir de cuivre massif recyclé, MetalSkin Medical est un puissant antibactérien inoffensif pour l’homme et particulièrement adapté à l’éradication des bactéries, microbes et autres germes et virus. C’est une sorte de peinture qui tue les bactéries de façon permanente et autonome. Elle renforce l’efficacité des produits de nettoyage/désinfection et elle pallie certaines dérives de l’hygiène des mains.

Ainsi, elle participe à la décontamination de l’environnement pour une meilleure sécurité sanitaire. Les établissements de santé sont concernés mais aussi les cuisines professionnelles, les transports en commun - barres du métro par exemple - ou encore nos téléphones portables, nos claviers et souris d’ordinateur. MetalSkin Medical est validée par une étude scientifique rigoureuse et protégée par des brevets délivrés mondialement. Il s’agit en effet de la première surface bactéricide conforme à la nouvelle norme française NS S90-700, futur standard mondial.

Stéphane Penari, président-fondateur de MetalSkin Technologies, cite Marcel Pagnol : "Tout le monde ici savait que c’était impossible. Et puis il est venu un étranger qui ne le savait pas, et qui l’a fait."