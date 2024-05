Manque d'informations, douleurs… La ménopause, un sujet encore peu pris en compte en France

Stratégie électorale ou vraie préoccupation ? Emmanuel Macron s'empare de plus en plus des sujets sociétaux. Dans un entretien au magazine Elle, à la surprise générale, il s'est même saisi du sujet de la ménopause. Un vrai tabou de la société selon le président qui a annoncé le lancement d'une mission parlementaire sur le sujet. Une mission qui va dresser l'état des lieux de la prise en charge actuelle et des difficultés rencontrées par les femmes en termes d'information et de suivi.

Une prise en charge "loin d'être optimale"

14 millions de femmes sont concernées par la ménopause en France, avec des conséquences souvent lourdes sur leur quotidien, pour autant elles en parlent peu… Pour preuve, seule une femme sur deux en a déjà parlé avec son conjoint et elles sont encore plus nombreuses à manquer tout simplement d'information, comme sur les risques d'ostéoporose à cette période de leur vie ou encore sur les traitements pour soulager leurs symptômes comme les bouffées de chaleur.

Pour le docteur Monelle Leclercq, secrétaire générale de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, dans l'intérêt des femmes, il est vraiment temps que cela change : "Elles sont mal, elles sont en souffrance. Elles ne savent plus à quel saint se vouer parce qu'elles ont des bouffées de chaleur et de déprime. Elles sont irritables, elles ne dorment plus. La prise en charge de la ménopause et de la péri ménopause est loin d'être optimale. Les femmes ont peur des hormones parce qu'il y a une tendance aux traitements naturels", détaille-t-elle.

Résultat aujourd'hui par méconnaissance ou par crainte, seules 6% des femmes ménopausés prennent un traitement hormonal de la ménopause. Selon les spécialistes, elles pourraient être facilement le double à pouvoir en bénéficier.