Mâchouiller un stylo, se ronger les ongles...ces mauvaises habitudes qui abîment vos dents

Mâchouiller un stylo, se ronger les ongles, ouvrir une canette avec sa bouche, ou même coincer un clou entre ses dents lors d'une séance de bricolage... Ce sont toutes de mauvaises habitudes qui mettent à mal la santé de nos dents. À l'occasion du congrès de l'association dentaire française, cette semaine à Paris, les dentistes alertent sur les mauvaises habitudes qui touchent notre bouche. Car elles sont plus de conséquences que ce que l'on pourrait croire.

Attention si vous vous mordillez l'intérieur des joues

Le constat dressé par les dentistes est limpide : à chaque fois que l'on utilise ses dents comme un outil, les dents risquent de s'effriter, de s'affaiblir, voire même de se casser dans le pire des cas. Les dentistes réparent ces petits accidents régulièrement en consultation. Mais les dents ne sont pas les seules concernées par nos mauvaises habitudes. Si vous êtes du genre à vous mordiller l'intérieur des joues, attention, vous risquez de provoquer des lésions qui peuvent s'infecter.

La tabac peut masquer une gingivite

Et puis, comme dans d'autres domaines de la santé, la cigarette fait là aussi des ravages. S'il est de notoriété publique qu'elle peut provoquer des cancers dans la bouche, on sait moins que sa fumée peut masquer une gingivite. " Les premiers signes de la maladie gingivale, c'est le saignement au niveau des gencives", explique au micro d'Europe 1 le docteur Christophe Lequart, de l'Association Dentaire Française. "Mais ce saignement est masqué par la chaleur de la fumée du tabac qui va entraîner une diminution du diamètre des vaisseaux, et il y aura moins de saignements. Donc ce premier signe d'alerte n'apparaît pas chez le fumeur", précise-t-il.

Enfin, l'autre danger pointé du doigt par les dentistes, ce sont les piercings sur la langue. A force de frotter, les bijoux en métal peuvent fissurer l'émail, et ainsi entraîner d'autres problèmes bucco-dentaires. Il est donc recommander d'opter pour une version plastique du bijou, voire de tout simplement le retirer.