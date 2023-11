Loi «Bien vieillir» : lutte contre les maltraitances, droit de visite illimité... Quatre mesures à retenir

En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans, et pour la première fois de l'histoire, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. C'est pour anticiper cette situation que le président Emmanuel Macron avait formulé la promesse, depuis 2018, d'une "grande" loi sur le grand âge pour répondre à ce défi démographique.

Suspendu depuis mi-avril, l'examen de la proposition de loi sur le "bien vieillir" portée par la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, reprend ce lundi peu après le scandale Orpea. Europe 1 liste les mesures principales à retenir.

Lutte contre les maltraitances sur les personnes âgées

Le premier sujet important de cette loi est la lutte contre les maltraitances sur les personnes âgées, qu'elles aient lieu en Ehpad ou à domicile. Un circuit unique pour les signaler sera mis en place.

Droit de visite illimité en Ehpad

Autre mesure tout aussi importante, le droit de visite illimité en Ehpad. Celui-ci sera inscrit dans la loi. C'était une demande forte des nombreuses familles qui ont été traumatisées par l'interdiction de voir leurs proches durant le Covid-19, précise Laurent Frémont, fondateur du Collectif Tenir ta main. "On a des témoignages très poignants de cette époque, qui avaient l'impression d'être en prison", évoque-t-il au micro d'Europe 1. Ces personnes "ont cessé de s'alimenter, ont peu à peu glissé vers la mort".

"Il y a encore malheureusement aujourd'hui des situations d'abus où des visites sont restreintes de manière anormale", ajoute le fondateur du collectif, qui estime que "l'inscription dans la loi du droit de visite va permettre à certains proches de pouvoir revendiquer ce droit quand ils le souhaitent."

Indemnité kilométrique pour les aides à domicile et carte professionnelle pour les aides soignantes

Dans cette loi, il y aura aussi une indemnité kilométrique pour les aides à domicile qui font des trajets toute la journée, une carte professionnelle pour les aides soignantes sera également expérimentée. En bref, il s'agit d'une loi qui n'a pas vocation à tout résoudre. D'ailleurs, Aurore Bergé a déjà annoncé une autre loi à venir, de programmation sur le "grand âge".