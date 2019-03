Les préservatifs "Sortez couverts !" remboursés à 60% dès lundi

Les préservatifs "Sortez couverts !" sont remboursés à 60% par l'Assurance maladie à partir de lundi s'ils sont prescrits par un médecin ou une sage-femme.

"Sortez couverts !". Vendus 2 euros la boîte de 12, les préservatifs "Sortez couverts !" fabriqués pas Polidis coûteront moins d'un euro pour les personnes - hommes ou femmes - qui auront une ordonnance pour en acheter. Cette disposition publiée au Journal officiel le 19 février entre en vigueur dès lundi. La marque Eden, du laboratoire français Majorelle, bénéficie déjà d'un tel remboursement depuis juin dernier.

L'animateur télé Christophe Dechavanne s'est félicité de cette annonce. Il a inspiré le nom "Sortez couverts !" en terminant ses émissions par ce conseil.

Et merci #polidis et patrick Pisa et Bertrand Vignaud pour leur travail et fidélité !! https://t.co/dflEynVaQe — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) 19 février 2019

Une recrudescence des IST. Cette disposition entre dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 du gouvernement pour lutter contre le Sida et les infections sexuelles transmissibles (IST) en nette hausse notamment chez les 15-24 ans. Les diagnostics d'IST ont triplé en quatre ans entre 2012 et 2016, selon une étude de Santé publique France publiée en juillet dernier. Or pour lutter contre ces infections très contagieuses, l'usage du préservatif et la première précaution recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS).