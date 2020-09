Les méthodes naturelles de contraception sont-elles efficaces ? C’est la question posée lundi par une auditrice de l’émission "Sans rendez-vous", sur Europe 1. "J’utilise la pilule comme moyen de contraception depuis une dizaine d’années mais je voulais arrêter de prendre des hormones. J’ai entendu parler de la contraception naturelle, notamment la température ou la méthode Ogino (abstinence les jours qui précèdent ou suivent l'ovulation)", développe Alexandra. "Les moyens naturels de contraception sont un bon moyen de tomber enceinte", a mis en garde le docteur Jimmy Mohamed.

99% d'efficacité pour le stérilet

"Si vous pratiquez la méthode du retrait, il y a une efficacité de 78%. En ce qui concerne l’abstinence au moment de l’ovulation, l’efficacité est de 75%. A titre de comparaison, le stérilet, c’est 99% d’efficacité", a-t-il ensuite détaillé.

L’auditrice s’est également demandé si prendre la pilule pendant de nombreuses années pouvait avoir des conséquences néfastes. "Les chiffres sont un peu particuliers. On sait que lorsque vous prenez la pilule, c’est-à-dire quand vous combinez œstrogène et progestérone plus de dix ans, vous augmentez très légèrement le risque d’avoir un cancer du sein. Au-delà de cinq ans, c’est le cancer de l’utérus qui augmente un petit peu. Mais à côté de cela, une cohorte de patientes a montré que plus de dix ans de traitement avec une pilule diminuait un petit peu le risque de cancer des ovaires", a répondu Jimmy Mohamed.

"Le bon moyen de contraception, c’est celui que vous choisissez"

"Il n’y a pas de bon ou de mauvais moyen de contraception. Le bon moyen, c’est celui que vous choisissez", a également insisté le médecin, ajoutant qu’il est possible de mettre un stérilet même pour les femmes qui n’ont pas eu d’enfants. Cette méthode de contraception est encore peu répandue en France chez les jeunes femmes.