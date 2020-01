Repas de fête : que faire en cas d'intoxication alimentaire ?

Une huître servie qui manque de fraîcheur, un chapon mal cuit, une bûche de Noël recongelée, autant d'erreurs facile à commettre qui peuvent mener à une intoxication alimentaire en période de fêtes. Dans Sans rendez-vous, Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed met en garde contre ces mauvaises pratiques, facilement corrigeables, qui peuvent gâcher les festivités.

Comme il le précise, une intoxication alimentaire "c'est l'apparition d'au moins deux cas d'une symptomatologie qui est plutôt digestive et dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire : A plusieurs, avoir partagé le même repas et avoir globalement les même symptômes".

Particulièrement montrés du doigt pendant les périodes de fêtes, les fruits de mer ne sont pas la seule source d'intoxication alimentaire. "Les fruits de mers sont souvent incriminés, mais cela peut aussi venir des viandes, des volailles, des aliments à base d’œufs, de lait, etc.", explique le docteur Jimmy Mohamed.

Eviter l'intoxication alimentaire

Les causes sont, elles aussi, multiples. "C'est souvent lié à un non respect de la chaîne du froid, a une erreur dans la préparation des aliments ou à un délai entre préparation et consommation." Quelques gestes permettent de limiter les risques :

Bien cuire ses aliments, notamment la volaille et les fruits de mer. Une non-cuisson ou sous-cuisson favorise l'apparition de salmonelles.

Mettre rapidement au frais les plats cuisinés

Préserver la chaîne du froid

Bien se laver les mains avant et après manipulation de nourriture

Reconnaître et soigner une intoxication

Il y a plusieurs agents responsables de ces intoxications : les salmonelles, le staphylocoque doré, les neurovirus et enfin le clostridium perfringens. "Il n'y a donc pas une intoxication alimentaire, mais plusieurs."

Les symptômes sont traditionnellement : "Une diarrhée, des douleurs abdominales, des vomissements et peu de température, mais tout dépend de la bactérie. Si vous avez une salmonelle vous allez avoir un syndrome dysentérique, c'est à dire une diarrhée avec du sang souvent et des glaires, et des mots de ventre. Le staphylocoque doré, donne lui, une diarrhée cholériforme, semblable à de l'eau, avec un mal de ventre, mais sans fièvre", détaille le docteur Jimmy Mohamed.

Pour se remettre d'une intoxication alimentaire un "repos digestif, la prise d'anti-diarrhéique et une bonne hydratation" sont conseillés. L'intoxication alimentaire doit être prise plus sérieusement si elle touche "les personnages fragiles, âgées ou immunodéprimées et les enfants". Et si l'intoxication ne passe pas, "il faut consulter".