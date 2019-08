Les bobos de l'été : comment en finir avec les problèmes de transpiration ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Chaque week-end de l’été, Europe 1 s’intéresse aux petits bobos des vacances. Au menu cette semaine : comment en finir avec les problèmes de transpiration ? Jimmy Mohamed, médecin urgentiste, chroniqueur à Europe 1 et auteur de En attendant le docteur… (Flammarion) vous donne quelques astuces.

Retrouvez ces conseils, et bien d'autres encore, dimanche de 10h à 11h, dans Votre magazine santé bien-être, présenté par Mélanie Gomez, sur Europe 1

Pourquoi transpire-t-on ?

Transpirer, c'est naturel. Par jour, en moyenne, une personne produit 1 litre de sueur. "C'est un mécanisme de défense, une façon de réguler la température du corps", explique Jimmy Mohamed. "Dans le cerveau, l'hypothalamus va agir lorsque la température augmente, notamment lors d'un exercice physique. Il se met à dilater les artères pour que les glandes sudoripares fabriquent de la sueur et cela a pour effet de faire baisser notre température", explique Jimmy Mohamed. "C'est d'ailleurs pour cette même raison que les personnes âgées se déshydratent plus facilement lors d'une canicule. Leurs glandes sudoripares ne marchent plus et elles ne transpirent plus".

La transpiration sent-elle mauvais ?

"Non", assure le médecin. "La transpiration ne sent pas mauvais. Après une séance de sport, on ne sent pas. L'odeur désagréable arrive en fait quelques heures après, quand des bactéries présentes sur la peau se mélangent avec la transpiration". De manière générale, précise-t-il, "si on a une hygiène de vie correcte, si on se lave régulièrement, on ne devrait pas avoir de gros problèmes d'odeurs".

Que faire pour éviter les odeurs ?

Le premier réflexe est d'utiliser du déodorant. "Il est conseillé d'éviter les anti-transpirants car souvent ils sont plein de sels d'aluminium", pointe Jimmy Mohamed. "Or, ce que l'on souhaite, ce n'est pas empêcher la transpiration mais neutraliser les odeurs", rappelle-t-il. Mettre des vêtements amples, plutôt en coton, voire du talc, notamment dans les chaussures, peut aussi aider à éviter les odeurs et à se sentir un peu mieux même quand on transpire.

Qu'est-ce que l'hyperhidrose?

L'hyperhidrose est une maladie assez rare qui concerne 1 à 3 % de la population. "Ce sont des gens qui vont se mettre à transpirer énormément, jusqu'à 4 litres par jour, sur les mains, les pieds et les aisselles", détaille le médecin.

Dans ces cas-là, il est recommandé d'utiliser du détranspirant : "C'est un produit qui s'achète en pharmacie, qui va permettre de bloquer les canaux sudoripares car un petit bouchon de kératine va se former et bloquer la transpiration", explicite Jimmy Mohamed. "Ça marche très bien, mais il ne faut pas en mettre partout. On peut aller voir également le dermatologue qui va griller les petits canaux sudoripares", ajoute-t-il.

Mais attention, parfois, une hyperhidrose peut révéler une autre pathologie. "Si l'on constate que l'on transpire énormément, il est recommandé d'aller consulter son médecin traitant car un problème de thyroïde, de diabète ou encore la ménopause peuvent être à l'origine de l'hyperhidrose".