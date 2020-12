Coronavirus : "Il ne faut rien attendre du vaccin avant plusieurs mois"

INTERVIEW

En France, plus de 20.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures, et les contaminations pourraient bien repartir en flèche après les retrouvailles des fêtes de fin d’années. "L’erreur serait de croire que le virus est parti en vacances ou que le 1er janvier 2021 sera différent du 31 décembre 2020", lâche Patrick Goldstein, chef des urgences du CHRU de Lille, au micro d’Europe 1 samedi. Il appelle les Français à se maintenir en alerte et à redoubler de vigilance.

"Nul ne sait réellement ce qui va se passer." Certains élus et médecins demandent d'ores et déjà un reconfinement immédiat, notamment dans la région Grand Est, où le nombre a augmenté rapidement ces dernières semaines. "Il ne faut strictement rien attendre du vaccin avant plusieurs mois. Dans l’attente, n’oublions pas que des patients continuent d’arriver aux urgences, en réanimation."

"Il ne s’agit plus de statistiques"

Le médecin au CHRU de Lille décrit des journées consacrées entièrement à la prise en charge des patients Covid. "Aujourd’hui j’ai passé ma journée à l’hôpital, j’ai hospitalisé trois patients de 55 ans en réanimation. Alors vous allez me dire ce n’est 'que' trois patients… mais non. Quand vous entrez en réanimation pour un Covid, il ne s’agit plus de statistiques."

Patrick Goldstein rappelle une nouvelle fois que l’épidémie "est loin d’être terminée". "Il faut garder cette prudence absolue et le maintient des gestes barrières et de la distanciation sociale. Le télétravail à la fin des vacances, il va falloir absolument le maintenir." Au-delà du télétravail et des gestes barrières, d’autres pays en Europe vont déjà plus loin. En Autriche, en Irlande du Nord et en Ecosse un nouveau confinement démarre samedi matin.