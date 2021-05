Le vaccin Moderna débarque lundi dans les pharmacies

Alors que 23 millions de Français ont reçu une première injection - tous vaccins confondus -, le sérum de Moderna, qui fonctionne, comme Pfizer, avec la technologie de l'ARN messager, pourra à partir de lundi être administré au plus près de la population. Le vaccin débarque en effet dans les pharmacies, avec l’objectif d’accélérer encore la campagne de vaccination contre le coronavirus en France.

Près de 15.000 pharmacies ont déjà passé commande. Chaque officine recevra deux flacons du vaccin Moderna, des flacons qui contiennent 10 doses. Les médecins généralistes, eux, ont aussi le droit de commander un flacon. Les premières livraisons sont prévues pour jeudi et les premières injections samedi mais ça débutera véritablement à partir de lundi prochain.

300.000 doses administrées chaque semaine en pharmacie

"C’est le début de la véritable campagne de vaccination en ville par les pharmaciens et les médecins, avec ce vaccin Moderna, qui arrive le jour où on ouvre la campagne à tous les adultes", se félicite Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, qui estimait jusqu’alors que les pharmaciens étaient sous-utilisés dans cette campagne de vaccination. "On aura un mois plein pour accélérer la campagne de vaccination."

Ce sont 300.000 doses qui seront administrées chaque semaine en pharmacie. Pour le grand public, aucune restriction. La règle est simple et claire : premier arrivé, premier servi. Donc si vous comptez sur ce vaccin Moderna pour être immunisé, vous pouvez déjà vous rapprocher de votre pharmacien.