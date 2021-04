Attention au manque de sommeil, qui impacte le maintien en bonne santé du cerveau

Le sommeil est indispensable à une vie en bonne santé, d'autant que nous passons environ le tiers de notre vie à dormir. À 60 ans, vous avez passé vingt ans de votre vie à dormir, dont cinq à rêver. Mais les Français ont de plus en plus de troubles du sommeil, notamment avec des insomnies, et dorment globalement de moins en moins longtemps. Sur Europe 1, notre consultant santé le docteur Jimmy Mohamed revient sur les vertus, trop souvent négligées, du sommeil. Des chercheurs français ont notamment pu établir un lien entre le manque de sommeil et la maladie d'Alzheimer.

Quelles sont les mécanismes activés par l'organisme pendant le sommeil ?

"Lorsque vous dormez insuffisamment, vous êtes plus à risque d'obésité ou de diabète de type 2, car le sommeil est un processus actif où il va se passer de nombreuses choses. Tout d'abord, lorsque vous dormez, vous allez activer votre système immunitaire. Vous allez lutter contre les infections en dormant. Et puis, la nuit, vers une heure du matin, il y a un pic de division cellulaire au niveau de vos tissus. C'est-à-dire que vous réparez votre peau la nuit.

Le sommeil permet aussi d'évacuer le stress, d'éliminez certaines toxines du système cardio-vasculaire. Enfin, votre cerveau dispose de son propre système de nettoyage nocturne : grâce au sommeil, il va nettoyer les déchets qui sont accumulés dans la journée.

Quelle est la conséquence du manque de sommeil sur le cerveau ?

Des chercheurs de l'Inserm et de l'Université de Paris viennent d'établir un lien entre le manque de sommeil et la maladie d'Alzheimer. L'étude est simple, mais pourtant, elle est extraordinaire. Ils ont suivi des patients durant 30 ans, entre 1985 et 2015, en les interrogeant tout simplement sur leur durée de sommeil à 50, 60 et 70 ans. Les résultats sont sans appel puisque l'étude révèle un risque de démence et donc de maladie d'Alzheimer plus élevé de 20 à 40% chez ceux qui dorment moins de six heures par nuit à l'âge de 50 ou 60 ans.

Est-il vrai que notre besoin en sommeil diminue avec l'âge ?

En vieillissant, nous avons toujours autant besoin de dormir. Comptez entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Car si l'on répète aux enfants que pour bien grandir, il faut bien dormir, les adultes devrait aussi se rappeler qu'être en bonne santé commence tout simplement par préserver son sommeil."