Le cannabis thérapeutique bientôt en test à Marseille

C'est une première mondiale. D'ici quelques mois, du cannabis va être utilisé pour tenter de traiter la maladie de Parkinson, à Marseille. Ce type de traitement existe déjà dans certains pays européens pour traiter des maladies comme la sclérose en plaques ou l'épilepsie mais aucune étude n'a jamais été menée pour la maladie de Parkinson. Il s'agit peut-être là d'un pas vers l'utilisation du cannabis thérapeutique en France, dont la prescription pourrait concerner des centaines de milliers de patients.

Âgés d'une soixantaine d'années et souffrant de la maladie de Parkinson, des patients n'hésitent pas aujourd'hui à se procurer du cannabis en toute illégalité, sans aucun cadre médical, pour se soulager. Pour la première fois, une vingtaine de volontaires va participer à ce test, mené par l'association France Parkinson. À l'hôpital de la Timone, dans le service du professeur Blin, ils vont inhaler du cannabis à l'aide d'un nébulisateur. L'opération se déroulera en une seule fois avec hospitalisation pendant 24 heures.

"S'assurer que le cannabis améliore certains symptômes sans aggraver les autres". "Le but est de mesurer le rapport entre le bénéfice et le risque d'une telle pratique thérapeutique", explique le professeur Blin sur Europe 1. "On veut déjà quantifier ce bénéfice, à la fois sur les signes moteurs de la maladie comme la marche ou le tremblement, mais aussi les signes non-moteurs comme l'anxiété, la dépression, le comportement, la mémoire. C'est ça qui va être important à déterminer. On sait aussi que le cannabis peut entraîner des troubles psychiques. Il faut absolument être sûr, dans la population des patients parkinsoniens, que l'utilisation du cannabis améliore certains symptômes sans aggraver les autres."

>> De 5h à 7h, c’est “Debout les copains” avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

"Il n'existe pas de données sérieuses et bien construites sur le sujet au niveau mondial. C'est ce que nous allons faire pour la première fois, en France, ici à Marseille", conclut-il. Ils sont des milliers de malades à attendre avec impatience les résultats de cette étude. S'ils s'avèrent concluants, l'autorisation du cannabis médical en France ira sans doute ensuite très vite.