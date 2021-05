L'aspartame est-il dangereux pour la santé ?

L'aspartame présente-t-il des risques pour la santé ? Cet édulcorant est l'un des plus utilisés par l'industrie agroalimentaire, notamment dans tous les produits "light", et est prisé des personnes diabétiques, ou désireuses de suivre un régime. Mais le recours à ce sucre de synthèse n'est-il pas une fausse bonne idée ? Le docteur Jimmy Mohamed a répondu jeudi aux auditeurs d'Europe 1, et mis en garde contre un non-aliment aux effets délétères sur l'organisme.

Des molécules vides qui ne contiennent aucun nutriment

Issus de la transformation de composés chimiques (comme la saccharine et le sucralose), ces édulcorants artificiels sont utilisés pour leur pouvoir sucrant. Celui de l'aspartame est 200 fois supérieur à celui du sucre. Problème : ce ne sont que des molécules vides, c'est à dire des non-aliments, car ils ne contiennent aucun nutriment et le corps ne va quasiment pas les reconnaître.

Par ailleurs, lorsque l'organisme se rend compte que vous essayez de le trahir en prenant un substitut de sucre qui ne conduit pas à l'élévation de la glycémie, vous allez ensuite manger davantage et déséquilibrer votre diabète. Mieux vaut donc opter pour du vrai sucre en remplaçant par exemple le sucre blanc par du sucre roux ou du sucre de coco, qui sont plus riches en fibres et en nutriments, plutôt que de prendre des substituts qui peuvent se révéler néfastes pour la santé.

Il favorise la prise de poids

Pour ce qui est des personnes suivant un régime, la consommation d'édulcorants a également révélé des conséquences contre-productives. L'avantage de l'aspartame est qu'il serait peu calorique et pourrait alors aider à maigrir ou éviter d'avoir des complications du diabète. Mais attention, il a été démontré que cet argument était faux. Des études effectuées sur des jeunes, à qui l'on proposait des sodas sucrés et des sodas à base d'édulcorants, ont établi que ceux ceux qui consommaient ces édulcorants mangeaient davantage, ce qui favorisait leur prise de poids.

De plus, la consommation d'édulcorants a également un effet délétère sur le microbiote intestinal qu'ils perturbent. En témoignent des tests effectués sur des souris. Or, un microbiote déséquilibré aura un impact majeur sur d'autres maladies : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires... Pour préserver sa santé, mieux vaut donc préférer le vrai sucre.