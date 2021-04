Pour éviter les fringales, renoncez au sucre le matin

Pourquoi a-t-on parfois faim seulement quelques heures après un repas riche, censé nous permettre de tenir jusqu'au suivant ? La réponse se trouve dans notre assiette, selon le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1. Pour limiter les fringales - et donc le grignotage -, le médecin préconise de réduire le sucre, notamment au petit-déjeuner. Explications.

Lorsqu'on est en hypoglycémie, on a faim

Selon une étude menée pendant deux semaines sur 1.000 personnes, chez qui on a surveillé la glycémie - c'est-à-dire le taux de sucre -, la source des fringales est effet liée aux habitudes alimentaires. Certains sujets présentaient dans un premier temps un pic de glycémie important, qui correspond au fait d'avoir mangé… Puis, quelques heures après, une hypoglycémie, donc une baisse du taux de sucre. Or, lorsque l'on est en hypoglycémie, on a faim.

Et en analysant les repas de ces personnes qui ont faim vers 10 ou 11 heures, les scientifiques ont constaté qu'il s'agissait de sujets ayant mangé trop de sucre, notamment au petit-déjeuner. Un excès dont le lien avec l'hypoglycémie peut sembler contre-intuitif, mais qui trouve ses explications à nos origines.

Des mécanismes hérités de nos ancêtres

Nos ancêtre les chasseurs-cueilleurs mangeaient en effet très peu sucré : pas de muffins, ni de croissants, ni de chocolat. Et nos organismes ont gardé ce mode de fonctionnement, sans s'adapter à l'industrialisation. Lorsque quelqu'un prend un petit-déjeuner trop sucré, le corps va donc recevoir une quantité importante de sucre, qu'il va vouloir stocker sous forme de graisse, pour le réutiliser en cas de famine.

Pour mettre en place ce mécanisme de défense, l'organisme va utiliser de l'insuline. C'est cette hormone qui va créer l'hypoglycémie et donner faim. C'est pour cela qu'il faut mieux vaut privilégier un petit-déjeuner "à l'anglaise" le matin, avec des œufs, du fromage ou de l'avocat plutôt que des tartines avec de la confiture ou des céréales. Bref, mieux vaut manger des aliments présentant un index glycémique bas pour éviter d'avoir faim à 11 heures.