La vaccination contre la grippe et le Covid à la traîne : appel à la mobilisation

Face à une vaccination contre la grippe et contre le Covid à la traîne et avant une fin d'année propice aux épidémies, les autorités sanitaires ont appelé jeudi à "une mobilisation accrue". "Compte tenu de la période hivernale, la dynamique épidémique des virus respiratoires est susceptible de s'accélérer rapidement dans les prochaines semaines et nécessite de s'y préparer", surtout avant les fêtes de fin d'année, préviennent le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, l'Assurance maladie et Santé publique France dans un communiqué. "On rattrape un peu mais on a du mal à récupérer le mauvais début de campagne", a commenté son président Philippe Besset auprès de l'AFP.

Les contaminations de grippe augmentent

Or l'épidémie de grippe se profile: les indicateurs en médecine de ville ainsi qu'à l'hôpital ont continué d'augmenter la semaine passée, selon le dernier bulletin de Santé publique France. L'Ile-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France sont en pré-épidémie.

Côté Covid, la situation est stable mais peut évoluer. Sachant que les vaccins contre la grippe ou le Covid mettent environ 15 jours pour être efficaces, il ne faut pas attendre "pour être protégé pendant les fêtes de fin d'année", insistent les autorités.

Martelant que "la vaccination des plus fragiles est le moyen le plus efficace de prévenir les formes graves", la ministre de la Santé Geneviève Darrieusecq, citée dans le communiqué, a encouragé "vivement les 17,2 millions de personnes invitées à se faire vacciner à se rapprocher de leur pharmacien, infirmier, médecin ou sage-femme pour réaliser ce geste simple et utile à tous".

Depuis la semaine dernière, des Emails, messages vocaux ou sms sont envoyés aux assurés pas encore vaccinés. À ce stade, 4,5 millions de doses ont été administrées par les pharmaciens, soit une hausse de 6% par rapport à la même période de 2023, selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

Une campagne de sensibilisation de l'Assurance maladie ("Ne choisissez pas, faites-vous vacciner contre la grippe ET contre le Covid-19") sera rediffusée en décembre.