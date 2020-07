LA QUESTION SEXO - Qu'est-ce que le cycle du désir et comment l'entretenir ?

Les couples qui durent le reconnaîtront peut-être : il est parfois difficile de faire durer la sexualité aussi longtemps que l'attachement et les sentiments. Mais ce n'est pas impossible pour autant. Pour cela, mieux vaut connaître le fonctionnement du "cycle du désir" afin d'identifier les potentiels points de blocage et les lever. C'est ce que le docteur Damien Mascret a expliqué, jeudi, dans l'émission "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1.

Du désir sexuel spontané...

"Nous fonctionnons sur un cycle du désir que, souvent, nous ne connaissons pas. Et pourtant, le connaître permettrait de savoir à quels endroits on a un problème. Le cycle du désir commence avec le désir sexuel spontané. L'un des deux partenaires va désirer l'autre spontanément et le faire savoir, plus ou moins subtilement.

Si le partenaire n'est pas disponible, on peut aussi avoir envie de sexualité en solo. Mais si le partenaire est là, on va entrer dans la motivation pour aller vers un acte sexuel. On est motivé, on espère que l'autre le sera aussi, et il est d'ailleurs important de respecter le tempo de l'autre, de ne pas le brusquer, de le mettre en condition. Mais en général, on repère très bien quand son partenaire a une idée derrière la tête.

... à la disponibilité

Puis vient une étape très importante qui s'appelle la disponibilité. Est-ce qu'on est disponible pour la sexualité ? Si vous êtes initiateur, logiquement vous l'êtes. Mais qu'en est-il de votre partenaire ? Il va falloir savoir s'il est disponible mentalement, c'est-à-dire pas trop préoccupé par autre chose, pas trop stressé. La deuxième question à se poser est celle de la disponibilité sur le point de vue émotionnel. On peut avoir du mal à se rendre disponible émotionnellement en cas de dépression par exemple.

Enfin, est-ce que le partenaire est disponible physiquement, c'est-à-dire en forme, pas trop fatigué ? Car il faut quand même un peu d'énergie pour la sexualité. Si ce dernier point est un point de blocage, il ne faut pas hésiter à s'organiser. Il est vrai que la sexualité vient souvent en dernier dans la liste des choses à faire. Par exemple, si vous n'avez pas d'énergie le soir, vous pouvez placer la sexualité le matin plutôt que de le faire toujours dans des conditions difficiles.

Le secret : communiquer

L'autre question à se poser, c'est : le rapport sexuel vous convient-il ? Parce que si ce n'est pas le cas, le cycle peut s'arrêter là. Vous allez peut-être embrayer en mode automatique mais la prochaine fois que votre partenaire vous sollicitera, vous n'aurez pas forcément envie d'entrer dans le cycle à cause de cette mauvaise expérience. On peut alors envisager des stimulations. Il faut en discuter, ne pas hésiter à dire si quelque chose ne nous convient pas, si on aimerait autre chose. Les fantasmes vont venir nourrir cela.

Ensuite, il y a l'excitabilité. Il ne faut pas oublier que même si le rapport sexuel commence, vous pouvez vous rendre compte en cours de route que vous pensez à autre chose. Votre pensée s'en va ailleurs, votre excitation ne monte pas, bref, vous n'arrivez pas à engager votre excitation.

Donc il faut avoir la liberté d'arrêter. On n'est jamais obligé de finir un rapport sexuel. Il faut que votre partenaire soit assez mature pour comprendre que, ce jour-là, cela ne fonctionne pas et que ce n'est pas grave car personne ne va vous demander de débriefer à la sortie.

Apprendre à lâcher prise

Imaginons que cela marche, il y a ensuite une étape, qui s'appelle le lâcher-prise. Il faut avoir confiance en soi, en son partenaire, en son corps. Cela vaut la peine de consulter si vous n'arrivez jamais à vous lâcher car vous ne pourrez pas avoir de plaisir ou d'orgasme. Arriver à la jouissance suppose non seulement de ne pas penser à d'autres choses mais aussi que le rapport sexuel soit intéressant, suffisamment varié. Chassez le confort ! Le confort est rassurant mais la monotonie tue l'excitation.

Vous aboutirez alors à la satisfaction. Satisfaction sexuelle, d'abord, qui ne correspond pas nécessairement à l'orgasme. L'orgasme est facultatif, l'essentiel c'est l'intimité partagée. Mais la satisfaction est aussi émotionnelle. Est-ce que cela a vraiment été une relation avec votre partenaire ? La satisfaction du ou de la partenaire est importante, sinon c'est une relation à sens unique. Et si tout cela s'est bien passé, cela va alimenter la fois prochaine votre motivation sexuelle et votre cycle du désir sera parfaitement sain."