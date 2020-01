LA QUESTION SEXO - Nous ne prenons aucun plaisir avec un godemiché, sommes-nous coincés ?

Une sexualité épanouie doit-elle s'accompagner de l'utilisation d'un godemiché ? Alors que le recours à ces jouets sexuels se démocratise toujours un peu plus, Béatrice, 36 ans, n'a éprouvé aucun plaisir lors son unique essai avec son mari. Cette absence de plaisir lui donne l'impression que son couple est plus coincé que les autres. Mardi, dans Sans rendez-vous, la sexologue Catherine Blanc lui a prodigué quelques conseils.

La question de Béatrice, 36 ans

Mon compagnon et moi sommes allés dans un hôtel qui nous a proposé une boîte coquine avec un godemiché. Nous l'avons essayé quelques secondes, mais sans effet probant. Cela m'a rendu triste, car j'ai le sentiment qu'on ne s'est pas amusé comme les autres couples. Sommes nous coincés ?

La réponse de Catherine Blanc

L'intérêt est pourtant d'avoir envie de s'amuser. Dans ce cas précis, ce godemiché n'était pas nécessairement prévu par le couple. Et face à la surprise, on peut avoir tendance à se poser la question de ce que l'on peut faire avec la nouveauté. De ce godemiché, qui reste un pénis symbolique, il faudrait pouvoir faire quelque chose et trouver ça jouissif. Si on n'en profite, ça renvoie à l'idée que notre couple est triste.

Dans les faits, pas énormément de couples ont recours à des godemichés. Mais dès lors qu'il y a une communication sur la sexualité qui est importante, que les vendeurs d'accessoires sont très communicants, on a l'impression que tout le monde a son godemiché chez soi. Cela met la pression à tous les couples à la marge, qui ne participent pas à la mode. En réalité, les godemichés ont toujours existé, auparavant taillés dans la pierre, le bois, les légumes, etc.

Cela a toujours fait partie des fantasmes et de la créativité des couples, mais il ne doit pas dégringoler dans le lit comme un copain qui débarque, cela n'a pas lieu d'être. Et même si chacun y trouve son compte, la difficulté est de pouvoir assumer justement d'y trouver son compte, sans avoir l'impression de voir révélé par exemple un désir non avoué jusqu'alors. Par ailleurs, dans le cas d'une femme qui vit un moment érotisé avec un godemiché, si sa sexualité avec son partenaire est difficile, pour l'homme ça peut être anxiogène.