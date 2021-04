LA QUESTION SEXO - Le manque de culture sexuelle peut-il expliquer mes difficultés en amour ?

Manquer de connaissances sur la sexualité peut-il expliquer des difficultés amoureuses et sexuelles quand on est jeune ? Dans l’émission Sans rendez-vous mercredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'une auditrice, Océane, qui se demande si le fait que la sexualité était un sujet tabou avec ses parents peut avoir une incidence sur ses relations amoureuses et sexuelles. Celles-ci sont difficiles, dit-elle.

La question d'Océane

"Je n'ai pas vraiment de culture sexuelle. C'était un peu tabou à la maison. Je n'en ai jamais parlé avec mes parents mais aujourd'hui j'ai du mal à avoir des relations sexuelles ou à trouver l'amour. Je me dis que c'est peut-être à cause de ça, qu'en pensez vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

"On entend souvent cette version, mais aussi son contraire. Parfois on a le sentiment que notre sexualité est encombrée parce que nos propres parents étaient exhibitionnistes, naturistes ou parlaient beaucoup de sexualité. Tout cela peut nous faire violence. A l'inverse, d'autres ont le sentiment d'avoir un problème avec leur sexualité parce que leurs parents n'en parlaient pas et que c'était un tabou.

Disons-nous une bonne fois pour toutes que l'on n'apprend pas la sexualité avec des mots ou des tableaux explicatifs et encore moins avec la pornographie qui est sans ambages. Il faut plutôt regarder du côté de la compréhension que nous avons des liens. Les liens entre nos parents posent d'ailleurs cette question des possibles et des impossibles ou de la domination de l'un sur l'autre.

Si on est arrêté dans nos élans amoureux ou dans notre découverte de notre féminité ou de notre masculinité et que l'on est jugé dans notre façon de nous habiller et de nous comporter, cela va évidemment alimenter l'idée d'une sexualité difficile.

A 19 ans, elle se dit entourée par une culture sexuelle. Elle doit savoir que cette culture, abondante autour d'elle, peut aussi renfermer de la désinformation sur la sexualité. C'est comme si elle s'évaluait, elle, par rapport à ses pairs. Elle estime souffrir d'un vide de connaissances quand elle voit qu'autour d'elle tout le monde raconte avoir fait des choses. Elle croit qu'elle est nulle à cause de cela, alors qu'elle est en difficulté parce qu'elle a 19 ans, qu'elle a ses pudeurs et que c'est avec ses pudeurs qu'elle va devoir démarrer sa sexualité, comme chacun d'entre nous.

N'est-ce pas étrange d'en vouloir à ses parents ?

Il y a autre chose en jeu que le seul sujet de la sexualité dans son histoire. D'ailleurs, elle parle tout de suite d'amour après avoir parlé de sexualité. Je pense qu'il y a quelque chose à voir avec la confiance conférée ou non par l'amour de ses parents. Ce sujet-là est fragile, du coup elle semble plutôt dans une plainte à cause d'un manque d'affection. C'est pour cela qu'elle parle de 'culture'. Elle raconte son histoire comme si elle était vide, vide de sa relation avec ses parents. Le sujet est moins relatif à la sexualité qu'on pourrait le penser.

Il faut dire qu'il y a aujourd'hui des parents qui parlent très facilement de sexualité...

Ces parents très informés ne signifient pas forcément tranquillité pour pour les enfants ! Des enfants sont très agressés par les parents qui veulent absolument les informer sur la dangerosité mais aussi les plaisirs de la sexualité et leur disent : 'Tu vas voir, tu vas éclater, c'est génial.' Les enfants ne veulent pas que les parents leurs disent que ça va être super ! Sauf s'ils ont posé la question.

Ils ne veulent pas savoir que les parents ont participé à la sexualité et que ça leur a plu parce qu'ils ont peur. Pour eux, si cela a plu aux parents et que cela leur plaît également, cela peut signifier qu'il y a un partage de la même expérience et donc du même lit ! Ce n'est évidemment pas le cas dans la réalité mais fantasmatiquement cela peut être interprété comme tel par les enfants.

Océane, raconte une histoire qui va bien au-delà de la sexualité. Cette histoire est celle d'une jeune fille qui avance dans le monde avec l'idée d'avoir en quelque sorte les poches vides, alors qu'elle a le sentiment que les autres ont les poches pleines de compréhension et de savoir. Elle estime que c'est au nom de ce 'manque de culture' qu'elle a du mal à aimer et à être aimée. Mais je crois que les causes sont à rechercher dans une histoire beaucoup plus archaïque issue de sa relation avec ses parents."