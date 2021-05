LA QUESTION SEXO - En couple, j'ai envie d'écrire à mon ex... Est-ce une bonne idée ?

Nos anciennes relations amoureuses peuvent-elles être abordées sereinement au sein du couple ? Le plus souvent, ces questions sont taboues, quand elles ne deviennent pas une source directe de conflit entre les deux conjoints, de par la jalousie qu'elles suscitent. C'est parce qu'elle est consciente de ce risque que Clara, une auditrice d'Europe 1, hésite à écrire à son ex. Mais dans Sans rendez-vous, la sexologue Catherine Blanc lui conseille de ne pas se laisser paralyser par la peur d'énerver son compagnon actuel.

La question de Clara, 23 ans,

Je suis en couple depuis deux ans et amoureuse, mais j'aimerais écrire un message à un de mes ex. Il a beaucoup compté pour moi et je ne me suis pas toujours bien comportée avec lui. Qu'en pensez-vous ?

La réponse de Catherine Blanc

Parfois, il arrive qu'on ait besoin de vérifier qu'on reste dans le coeur des autres, donc on fait signe pour dire qu'on existe encore. Mais dans le cas de Clara, il me semble que c'est qu'elle a mûri, et qu'elle réalise aujourd'hui qu'elle ne s'est pas bien comportée dans le passé. Elle a besoin, pour grandir sans cette culpabilité, de pouvoir s'excuser, de pouvoir remettre les choses dans leur contexte.

Cela n'a rien à voir avec une histoire d'amour. Cela ne veut pas dire qu'on veut démultiplier les relations mais grandir. Dans notre vie, il y a des tas de moments où on fait des choses sans conscience, puis la conscience revient à la charge, ce qui peut être très troublant. Donc il est bon de pouvoir faire du ménage dans notre passé en s'excusant auprès de qui il se doit.

Est-ce donc une bonne idée ?

Je pense qu'on peut le faire. Imaginons que ce ne soit pas une histoire d'ex mais de fratrie. A-t-on toujours été correct avec ses frères et ses sœurs ? Parfois, on grandit et on se dit qu'ils ont oublié... Mais ils grandissent avec ça. On peut aussi prendre le cas d'une maman qui s'expliquerait un jour avec sa fille.

Je crois que la maturité se fait jour après jour. Il ne faut pas qu'il n'y ait que la justice qui oblige à se placer face à la réalité passée. Or, il n'y a que quand on commet des actes répréhensibles que la justice nous met le nez dans notre erreur.

Il faut savoir observer sa vie, non pas pour être toujours dans le rétro, mais pour pouvoir dire qu'il y a des choses qu'on a fait bien et qu'on va pouvoir transmettre, et d'autres qui étaient moins bien et qui ont laissé des séquelles chez nous et chez l'autre. Et c'est bien de pouvoir aider l'autre à s'en dégager.

Mais le partenaire de Clara ne risque-t-il pas d'être jaloux ?

N'ayons pas peur de ce que fait l'autre. S'il fait réellement des choses qui mettent en péril la relation, c'est que cette relation n'a pas de sens. On ne peut pas mesurer une qualité de relation à l'emprisonnement dans lequel on met l'autre. On ne peut pas dire qu'on a réussi son couple parce qu'on a réussi à l'enfermer.

C'est très important de laisser libre cours à cette envie, dans la mesure où on ne cherche pas narcissiquement à prouver à tout le monde qu'on existe.