LA QUESTION SEXO - Comment se préparer pour un premier rendez-vous sans se mettre trop la pression ?

Est-ce normal de vouloir apparaître sous son meilleur jour lors d'un premier rendez-vous ? Dans l’émission Sans rendez-vous de ce vendredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'un auditeur, Julien, qui se demande comment se préparer pour un "date" sans se mettre trop la pression. Il a l'habitude, avant un rendez-vous galant, de ne rien manger et de faire de la musculation, ce qui le fatigue de plus en plus.

La question de Julien

"Avant chaque date, je fais des séances de sport intensives et j'essaie de ne rien manger pour être au top physiquement. À la longue, c'est usant et très fatigant. Comment puis-je me préparer autrement ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Si Julien adopte ce comportement un peu extrême, c'est parce qu'il cherche le retour sur soi absolument merveilleux. Donc pour cela, il ne faut rien laisser au hasard et tout contrôler, pour être exactement l'idée qu'il s'imagine que l'on attend de lui. Or, dans la réalité, ce sont des corps et des êtres qui se rencontrent avec ce qu'ils sont.

Le risque est de développer un "faux self", c'est-à-dire une fausse image de soi, qui sera très difficile à contenir sur la longueur de la relation. Là, on est sur des rendez-vous d'un soir. Mais imaginons une relation amoureuse : s'il faut toute sa vie ne rien manger et faire de la musculation, ce n'est pas possible.

Et puis il y a aussi le risque que la personne en face se sente trahie en découvrant la vérité, si tant est qu'elle regarde vraiment ce genre de détails.

Est-ce que Julien se regarde trop ?

Oui, mais pas dans un sens nombriliste. Ici, c'est plutôt du doute quant à soi, un manque de confiance en soi. Donc il a ce besoin de se parfaire et d'être au rendez-vous absolu de l'autre. Mais attention, car c'est se réduire à l'état d'objet de l'autre. Si l'on s'oublie trop pour ne répondre qu'au désir de l'autre, ça pose la question de ce que l'on veut faire croire que l'on est mais que nous ne sommes pas en réalité.

Et inversement, si l'on se rend à un rendez-vous et que la personne en face a tellement confiance en elle qu'elle ne s'est pas lavée, alors cela pose aussi la question du respect qu'elle nous porte. Dans ce cas, mieux vaut quelqu'un qui manque un peu de confiance en soi.

Mais alors comment se prépare-t-on bien à un premier rendez-vous ?

Je crois qu'on a besoin, pour aller dans une relation, de sentir qu'on pourra être en tranquillité avec soi-même. Cela peut passer par le fait de se présenter de la meilleure manière possible, mais à condition de ne pas s'y perdre."