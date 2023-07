La pollution de l'air a des conséquences sur nos yeux et augmente le risque de cécité

Quand la pollution atmosphérique a des effets indésirables insoupçonnés. C'est ce que vient de mettre en évidence une étude de l'Inserm et de l'université de Bordeaux. On savait que la pollution atmosphérique avait des conséquences sur le système nerveux central : maladies neurodégénératives chez l'adulte, troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant... Mais les chercheurs viennent de constater aussi que cette même pollution, qui frappe de plus en plus de villes, a aussi des effets sur nos yeux.

Selon eux, elle accélère le vieillissement oculaire et le risque de glaucome. Après avoir travaillé pendant dix ans sur près de 700 habitants de la métropole de Bordeaux, âgés de plus de 75 ans, les chercheurs ont mis en évidence une accélération du vieillissement des yeux chez les personnes exposées aux particules fines.

Réduire l'exposition à la pollution de l'air

Le vieillissement, voire même la cécité. Tous les participants à l'étude ont connu un amincissement de l'épaisseur de leur rétine. La rétine, c'est ce qui tapisse le fond de l'œil, et son état est un indicateur du bon fonctionnement du système nerveux. À cause de la pollution de l'air, la couche des nerfs de la rétine s'est affinée. C'est l'un des symptômes précurseurs du glaucome, cette maladie neurodégénérative qui peut entraîner une perte de la vue.

Pourtant, alerte Laure Gayraud, de l'Inserm, toutes les personnes étaient exposées à des taux de pollution inférieurs au seuil recommandé. "On était entre 16 et 25 microgrammes. Actuellement, le seuil réglementaire européen est de 25 microgrammes par mètre cube. L'OMS conseille cinq microgrammes. Et ce qui a été acté pour 2030, c'est dix microgrammes. Donc on est toujours quand même au-dessus de ce qui est recommandé par l'OMS."

Laure Gayraud espère que les pouvoirs publics mettront en place des mesures pour diminuer l'exposition de la pollution de l'air au plus vite. Car il y a urgence à agir : le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde.