Fortes chaleurs et balades en forêt... Quelle est la meilleure protection contre les tiques ?

Avec 23 départements placés par Météo France en vigilance orange à la canicule, prenez garde si vous tentez de chercher un peu de fraîcheur dans les forêts, vous pourriez revenir à la maison avec des tiques capables de transmettre la maladie de Lyme. Une étude publiée mercredi par l'Inrae révèle que 14% de la population mondiale a été atteinte de la maladie de Lyme, après une piqûre de tique.

En France, entre 25.000 et 68.500 cas de borréliose de Lyme ont été diagnostiqués chaque année sur la période 2009-2020. Un chiffre sous-estimé car les symptômes sont divers et variés (fièvres, maux de tête...) et difficiles à diagnostiquer.

La meilleure protection ? Votre tenue !

Votre meilleure protection contre les tiques : votre tenue ! Des habits longs, serrés aux chevilles, et couvrant les coudes pour faire barrière. Les vêtements clairs permettent aussi de repérer plus facilement les insectes. Choisissez plutôt de marcher sur les sentiers, à distance des arbres et des buissons, puisque les tiques sont à environ un mètre du sol.

Un mètre, ce n'est pas haut, c'est à hauteur d'enfant, il est donc conseiller de mettre un chapeau aux plus petits.

La prévention continue une fois la balade en forêt terminée, précise Alice Raffetin, responsable du centre de référence de la maladie de Lyme de Villeneuve Saint-Georges. "Il faut absolument inspecter toute la peau, les endroits qu'on ne voit pas bien comme sous la fesse ou dans le cuir chevelu. Il faut répéter l'inspection du corps plusieurs jours de suite, parce que parfois les tiques sont tellement petites qu'on ne les voit pas et c'est quand elles mangent qu'elles grossissent et qu'on pourra mieux les voir", explique-t-elle.

Si vous remarquez une morsure de tique, il faut utiliser un tire-tique pour l'extraire de votre peau. Les jours suivants, si une plaque rouge apparaît, c'est un symptôme évocateur de la maladie de Lyme, il faut alors consulter et un traitement antibiotique vous sera prescrit.