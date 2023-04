Tiques en forêt : quelles sont les précautions à prendre et que faire en cas de piqûre ?

Chaque année, l’inquiétude réapparait. Avec les beaux jours et le retour des balades en forêt, la tique refait surface dans la vie des promeneurs. Petit acarien difficilement détectable, la tique pique les animaux et les Hommes dans les zones boisées et humides et peut être responsable de maladies. À l’instar du moustique, "la tique n’est pas le problème en elle-même mais les différents microbes qu’elle peut transmettre, notamment la bactérie Borrelia qui peut provoquer la fameuse maladie de Lyme", précise Brigitte Milhau, médecin et journaliste santé. Cette dernière cause fatigue, fièvre et peut amener à de conséquences plus lourdes sur le système nerveux si elle n’est pas traitée.

Si seul 1 % des piqûres de tiques sont à l'origine d'une borréliose de Lyme, Santé publique France dénombre environ 50.000 cas par an, dont 800 suivis d’une hospitalisation. Alors il est nécessaire de connaître quelques gestes de précautions.

Une tenue adaptée

Pour se prémunir des piqures d’insectes – et d’ailleurs pas que celles des tiques – il est mieux de porter des vêtements couvrants comme des hauts à manches longues et des pantalons, si possible près du corps. Les habits de couleurs claires permettent aussi de mieux repérer les insectes susceptibles de s’accrocher. De plus dans la balade, il faut privilégier les sentiers définis, pour ainsi éviter de se tenir trop près de buissons pouvant les abriter.

À noter aussi que contrairement aux idées reçues, la tique élit domicile en grande partie dans les jardins. Selon les chercheurs de l’Inrae en 2020, il y a eu plus de piqures de tiques dans des espaces verts privés qu’en forêt. Ces derniers ont par ailleurs mis en place une application, nommé Citique, permettant de localiser ces petits acariens. Et comme en forêt, si la végétation est peu dense et la pelouse bien taillée, il y a moins de risques.

En cas de morsure, utiliser un tire-tique

"Dès qu’on rentre de balade, l’idéal est de tous s’inspecter sur toutes les coutures. Mais surtout, si vous en trouvez une, n’essayez pas de l’arracher ni de l’endormir avec de l’éther. Pour limiter les risques, il est préférable d’aller acheter un tire-tique dans la pharmacie la plus proche", rappelle la médecin.

Une précaution pour ne pas laisser la "mâchoire" de l’insecte à l’intérieur de la peau. Une fois l'extraction faite, il est important de désinfecter la peau et de bien se laver les mains. Pour prévenir d’une infection, il faut surveiller la zone de piqure durant un mois : si une tache rouge en forme de cocarde est apparue, alors il faut consulter un médecin.