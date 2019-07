Journée mondiale contre l'hépatite : "Tout le monde doit se faire dépister au moins une fois dans sa vie", martèle Pascal Mélin

INTERVIEW

"Le sida concerne 35 à 40 millions de personnes dans le monde, l'hépatite C 70 millions, et l'hépatite B 350 millions." Pourtant, les hépatites virales sont peu connues du grand public. C'est pour y remédier que Pascal Mélin, fondateur de SOS Hépatites, participe à la journée mondiale contre cette maladie et s'emploie à faire "du bruit contre l'hépatite". Avec un mot d'ordre : "Tout le monde doit se faire dépister au moins une fois dans sa vie."

"L'hépatite B est la maladie la plus sexuellement transmissible au monde"

Invité de la matinale week-end d'Europe 1 samedi, le médecin rappelle un chiffre simple : "Aujourd'hui en France, 100.000 personnes sont touchées par l'hépatite, mais 75.000 l'ignorent. Et si on veut les trouver, tout le monde doit donner son bras", martèle-t-il. "D'autant que l'hépatite est une maladie complètement silencieuse qui peut donner seulement quelques symptômes, comme un peu de fatigue, ou un amaigrissement." Si les cinq hépatites virales sont donc discrètes, leurs conséquences peuvent en revanche être très graves.

"L'hépatite B est la maladie la plus sexuellement transmissible au monde, c'est la deuxième cause de cancer induite avec le tabac", prévient Pascal Mélin au micro d'Europe 1. "Elle est responsable chaque année d'un million de morts."