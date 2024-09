Essoufflement, prise de poids, fatigue... Nouvelle campagne d'information autour de l'insuffisance cardiaque

C'est une pathologie dont on parle peu en France et qui est pourtant très fréquente. Chaque année dans l'Hexagone, plus de 70.000 personnes meurent d'insuffisance cardiaque. Au total, environ 1,5 million de personnes sont concernées, alors même qu'une partie d'entre elles ne savent pas qu'elles ont un cœur "fatigué". Face à la situation, la Société française de cardiologie lance une campagne d’informations et de dépistage pour faire connaître ces signes d’alerte.

L'insuffisance cardiaque signifie que le cœur est fatigué et qu'il ne fait plus circuler le sang correctement dans le corps. Mais le problème est, qu'au début, la maladie peut être silencieuse. Pourtant, il y a quatre signes qui doivent alerter. Pour les reconnaître, les médecins les ont regroupés sous l'acronyme "EPOF" détaille le Dr Florence Beauvais, cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris.

Un seul réflexe à voir

"E, pour essoufflement, essoufflement qui s'aggrave progressivement et qui peut même survenir en position allongée. P, c'est pour prise de poids, quand on prend du poids en quelques jours avec les chevilles qui gonflent, ce n'est pas normal. O, pour œdème, on va avoir les membres inférieurs qui vont gonfler et F, c'est pour fatigue", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Face à ces symptômes, un seul réflexe : consulter son médecin pour confirmer le diagnostic. Plus tôt on repère la maladie, mieux cela sera pour le patient. "Un patient en insuffisance cardiaque, en ayant quelques contraintes médicamenteuses, va pouvoir vivre longtemps et bien", confie la professionnelle. Jusqu’au 19 décembre, il est possible de se faire dépister dans 24 hôpitaux en France. Cela ne prend que dix minutes et c'est totalement gratuit.