"Je crois qu'on ne peut pas y échapper" : un médecin appelle à un reconfinement du Rhône

Faut-il étendre les nouvelles mesures de restriction à d'autres territoires ? Alors que 21 millions de Français dans 16 départements sont soumis depuis samedi à un reconfinement, certaines voix se lèvent déjà pour demander que des mesures similaires soient prises dans d'autres zones menacées par la troisième vague de l'épidémie de coronavirus. Ainsi dans le Journal du dimanche, le membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet appelle à élargir ces restrictions dans les régions encore épargnées, tandis que son collègue Olivier Guérin martèle que "le mot-clé, c'est l'anticipation". Et ces appels rencontrent un écho chez les professionnels au plus proche du terrain, comme Vincent Rébeillé-Borgella. Sur Europe 1, ce médecin généraliste de Lyon, représentant régional de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux, estime que son département ne "peut pas échapper" à un reconfinement.

"Je vois plus de suspicions de cas de Covid où il y a des gens qui entrent directement en réanimation. Quand je vois l'évolution des chiffres dans le Rhône, je crois qu'on ne peut pas y échapper", explique-t-il. "D'autant qu'on sait qu'il y a une inertie importante entre le moment où vous prenez des mesures et le moment où il y a un impact sur le taux de patients admis à l'hôpital."

"En fin de semaine, le nombre de places en réanimation dans le Rhône frôle les 90%", poursuit Vincent Rébeillé-Borgella. "Donc on a très peu de réserves et si jamais ça s'aggrave brutalement, ça va embouteiller complètement le système."

"Éviter que le système hospitalier ne soit embouteillé"

"C'est pour cela qu'il faut agir au plus tôt pour éviter que le système hospitalier ne soit embouteillé. Parce que si le système hospitalier est embouteillé, ce n'est pas simplement pour les patients atteints par le Covid. Les patients qui ont besoin d'aller à l'hôpital, qui ont besoin d'opération urgente, de réanimation, risquent d'être aussi en difficulté", prévient le médecin.

Et de conclure : "Je crois qu'il ne faut pas attendre. Plus on attend, plus on mettra en tension le système dans quelques semaines".