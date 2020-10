Tension artérielle : comment interpréter les chiffres ?

C'est un geste médical systématiquement pratiqué par les médecins traitants et pourtant, ces résultats sont souvent flous pour le commun des mortels : la pression artérielle. 12/9, 13/10, 11/8... difficile d'interpréter correctement sa tension lorsque l'on n'est pas soi-même médecin. Dans "Sans Rendez-vous", le docteur Jimmy Mohamed fait le point sur leur signification.

À quoi correspondent les deux chiffres de mesure de la tension ?

Lorsqu'un médecin prend la tension d'un patient, il mesure la pression avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux sanguins. Quand on vous dit par exemple que vous avez une tension de 12/7, qui est très bonne, vous avez deux chiffres qui correspondent à deux phénomènes du cœur. Le premier, le 12, mesure la tension artérielle systolique, c'est-à-dire la pression maximale exercée dans la phase de contraction du ventricule gauche de votre cœur. Quant au second, le 7, il exprime la tension artérielle diastolique, la pression résiduelle au moment de la phase de relâchement du cœur.

Il y a-t-il un chiffre plus important que l'autre ?

Les deux sont importants. Si le premier chiffre permet de définir l'hypertension artérielle, le deuxième chiffre est également révélateur de votre état de santé. Par exemple, si vous avez une tension de 12/10, le chiffre de la tension artérielle diastolique (le 10) est très mauvais, parce qu'il peut entraîner plus de complications sur le cœur et les autres organes.

Qu'est-ce qu'une tension normale ?

On considère qu'une tension normale doit se situer à 12 ou 13 pour le premier chiffre, et 8 pour le second. Si l'on prend en compte la fourchette haute, l'hypertension légère commence à partir de 14/9. Quant à l'hypotension, elle commence à partir de 10/6. Dans ce cas, il est possible de faire un malaise vagal, car le sang ne circule plus assez rapidement jusqu'au cerveau.

Il y a-t-il des symptômes révélateurs d'une hypertension ?

Non, comme le diabète, l'hypertension est un tueur silencieux qui peut faire de nombreux dégâts partout dans l'organisme. J'ai des patients qui ont 20 de tension et qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont habitués. Mais si votre tension habituelle est de 12 et que vous faites un pic à 20, vous allez avoir des maux de tête, des vertiges... À ce moment-là, il est impératif de consulter votre médecin. L'hypertension concerne en France quelque 20 millions de personnes.