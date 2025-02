Intelligence artificielle : les médecins ont recours à l’IA pour certaines opérations cardiaques à Massy

Les médecins de l'hôpital Jacques Cartier à Massy utilisent au quotidien une intelligence artificielle qui les aide à mieux prendre en charge certaines formes d’arythmie cardiaque. Placée dans le cœur du patient, "Volta" analyse en quelques secondes les données, et signale à l’équipe médicale les zones qui dysfonctionnent. Reportage.

Une aide considérable. Sur la table d’opération, une patiente, recouverte d’un drap bleu est endormie à l'hôpital privé Jacques Cartier à Massy. Comme plus de 600.000 Français, elle souffre de Fibrillation atriale, une forme d’arythmie cardiaque très répandue et difficile à prendre en charge. Autour d’elle, plusieurs médecins s’activent, prêt à l’opérer, sous les ordres du docteur Fiorella Salerno, cardiologue spécialisée en rythmologie. “Le but de l’opération, c’est d’identifier les mauvaises sources d’électricité du cœur, qui causent l’arythmie cardiaque de la patiente”, explique-t-elle masque sur le visage.

Identifier au mieux les zones du cœur touchées

Si l’opération est délicate, le docteur pourra compter sur “Volta”, une intelligence artificielle française qui capte en direct les signaux envoyés par le cathéter que la médecin a placé dans le cœur de la patiente. Une fois les données récoltées, Volta les analyse en quelques secondes, et signale à l’équipe médicale les zones qui dysfonctionnent dans le cœur. “Lorsque l’IA sonne et qu’une zone s’allume en orange sur l’ordinateur, cela veut dire que nous sommes dans une zone très touchée par la maladie. Donc petit à petit, on va passer partout dans le cœur avec le cathéter pour identifier toutes ces zones à risques”, détaille Fiorella Salerno.

Des soins plus ciblés et plus efficaces

Le processus, très rapide, permet de ne rater aucune zone importante et de mieux organiser le traitement des patients. Devant son écran, le cardiologue Vladimir Manenti constate chaque jour les bienfaits de cette technologie. “L’IA nous permet de déceler des signaux cardiaques qui sont difficilement visibles pour l’homme. Cela permet de prioriser les zones que l’on va traiter. Par exemple, on va délaisser certaines zones que l’IA nous indique comme superflues, pour se concentrer sur les zones du cœur les plus touchées et à risque. En gros, on soigne moins et mieux”, résume le cardiologue.

L’IA est d’une aide très précieuse pour les médecins et s’avère très efficace selon le docteur Salerno. ”Avec le traitement conventionnel, on a 70% d’efficacité, alors qu’avec l’aide de l’IA, on atteint un taux de 88% de réussite pour le même type d’opération. Donc c’est très satisfaisant, et c’est même pour moi l’avenir de la médecine”, assure la rythmologue.

Mais attention, la machine ne remplace pas les médecins. Ce sont eux qui ont toujours le dernier mot, en cas de doute lors d’une opération.