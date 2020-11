"Il y a déjà des victimes non-Covid du Covid", prévient Philippe Juvin

INTERVIEW

La France approche désormais les deux millions de cas depuis le début de l'épidémie de coronavirus et a déjà enregistré plus de 44.500 décès dus à la maladie. Mais d'autres victimes sont à déplorer, affirme Philippe Juvin, ​chef du service des urgences à l’hôpital Georges Pompidou, à Paris, et maire LR de la Garenne-Colombes, invité d'Europe 1 lundi matin. "Il y a déjà des victimes non-Covid du Covid, qui n'ont pas été soignées pour d'autres pathologies à cause de la désorganisation du système", souligne-t-il.

Surmortalité des patients atteints de cancer

"Les études montrent que quatre semaines de confinement conduisent à une surmortalité pour tous les types de cancer", explique Philippe Juvin. En cause, des plannings de chimiothérapies et de radiothérapies bousculés par l'épidémie ainsi qu'un retard de diagnostic. "Il y a d'une part les décès liés au Covid que l'on identifie et ceux liés à la désorganisation du système." Il ajoute : "Et l'économie, quand elle sombre, fait aussi des victimes."

Philippe Juvin regrette que la fermeture des commerces, qui susciteront d'inévitables faillites, ait été décidée en l'absence de critères scientifiques. "Le gouvernement a raison de prendre des mesures difficiles, mais leur acceptabilité serait plus grande si elles reposaient sur des données scientifiques indubitables." Comme l'ont fait plusieurs études américaines, l'exécutif aurait dû selon lui miser d'emblée sur l'identification des lieux où s'opèrent les contaminations, afin de pouvoir prendre des mesures plus ciblées. "Au lieu de cela, on a tout fermé de manière homogène", regrette-il.