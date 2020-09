"Il ne faut pas paniquer" : l’appel de Rémi Salomon pour rassurer les parents face au Covid

INTERVIEW

Alors que le coronavirus circule de plus en plus rapidement en France, le professeur Rémi Salomon, chef de service à l'hôpital Necker et président de la Commission médicale d'établissement centrale de l'AP-HP, était l’invité d’Europe 1 samedi. Et il s’est montré rassurant concernant la situation des plus jeunes. "Il faut rassurer les parents. Pour les enfants, surtout ceux à l’école primaire, à la maternelle ou à la crèche, le Covid n’est pas grave. Les cas graves sont exceptionnels. Contrairement ce qu’on a pu croire initialement, les enfants transmettent peu le virus. Les contaminations se font surtout entre adultes, ou d’adultes vers les enfants. Donc il ne faut pas paniquer", a-t-il déclaré.

"On arrive à une période où d’autres virus vont circuler. Donc, comme tous les hivers, les enfants vont avoir d’autres virus. Mais surtout, ne vous précipitez pas pour aller faire des tests, ça n’a pas de sens, sauf s’il a été en contact avec un adulte qui a un test positif. N’allez pas aux services des urgences pour faire des tests, les urgences sont déjà engorgées", a poursuivi Rémi Salomon.

Les bars et les restaurants pointés du doigt

Par ailleurs, il a également insisté sur l’importance du port du masque, et notamment dans les lieux clos. "Le risque est beaucoup plus important quand on est dans un lieu clos, surtout si on est nombreux et que le lieu est mal ventilé. Il faut être très stricte là-dessus et bien garder le masque", a-t-il détaillé. "Il y a des lieux qui posent problèmes : les restaurants et les bars. Il peut y avoir une question qui se pose, surtout que les températures vont baisser. Si on est en terrasse et que les tables sont distantes les unes des autres ça va, si on doit se mettre à l’intérieur, ça pose problème".

Le respect des gestes barrières plutôt qu'un confinement

Rémi Salomon a également été interrogé sur un éventuel reconfinement. "Si on doit confiner Paris et la région parisienne, c’est un impact majeur sur l’économie donc je ne sais pas si un confinement local a beaucoup de sens. Ce qui est vraiment important, c’est le respect des gestes barrières. Je pense que la très grande majorité des Français l’ont compris".

L'AP-HP se prépare

"Pour le moment, si on regarde le nombre d’hospitalisation, ça reste encore faible. Mais les indicateurs nous disent que le risque que ça monte dans les prochaines semaines est important", a-t-il également indiqué. "L’AP-HP se prépare à recevoir plus de patients, même si aujourd’hui on en a peu. Contrairement à la première vague, on a le temps de se préparer", a ensuite conclu le professeur Rémi Salomon.