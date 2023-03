Hydratant, antiseptique, cicatrisant : les trois grands bienfaits de l'aloe vera

Une peau trop sèche, ce n'est pas l'idéal si l'on souhaite éviter les rides avec l'âge. Nombreuses sont les crèmes hydratantes sur le marché et il est parfois difficile d'en trouver une qui créera l'effet escompté. C'est parce que vous ne vous êtes pas encore essayé à l'aloe vera, la plante grasse qui aidera votre peau à le devenir un tout petit peu plus. Dans Bienfait pour vous, le chroniqueur beauté Benjamin Lévêque nous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette solution naturelle, pour une peau éclatante.

Cela fait des années qu'on nous en vante les mérites, mais qu'est-ce qui rend cette plante aussi spéciale ? Ce qui compose l'aloe vera, "C'est 99 % d'eau et le reste, ce sont des sucres, des vitamines, des minéraux. C'est ce cocktail qui va retenir l'eau à l'intérieur de la plante. On va utiliser ce gel dans des crèmes, pour reproduire cet effet sur la peau et donc retenir l'eau à l'intérieur, pour éviter qu'elle se dessèche". Le chroniqueur conseille ainsi sans retenue d'opter pour une crème à base de ce végétal si vous avez une peau sèche.

L'aloe vera, une plante qui soigne

Néanmoins, hors de question de délaisser pas celles et ceux qui ne savent pas comment remédier à leur peau trop grasse. La solution réside encore une fois dans le gel dans cette plante aux longues tiges vertes, qui peut aussi bien hydrater une peau sèche, que dégraisser une peau huileuse et propice aux boutons. "Dans le gel d'aloe vera, vous avez des ingrédients antiseptiques. Et quand on a la peau grasse, c'est-à-dire trop de sébum, c'est l'environnement idéal pour les bactéries qui peuvent venir s'y loger et faire des boutons. Donc, l'aloe vera va permettre de détruire toutes ces bactéries et ces champignons."

Enfin, tout comme pour les rides, l'aloe vera présente des fonctions régénératrices pour les petites blessures. La cofondatrice de la marque 27 rosiers Stéphanie Meeus l'explique ainsi : "Il y a des cellules dans le derme qui s'appellent les fibroblastes, qui vont jouer sur la production d'acide hyaluronique et de collagène. L'aloe vera va stimuler ces fibroblastes pour qu'ils créent plus d'acide hyaluronique et de collagène, ce qui va jouer sur l'élasticité de la peau et la régénération cellulaire. C'est ce qui fait la cicatrisation et c'est pour ça que c'est très souvent utilisé pour les brûlures ou les coups de soleil."

Une peau rayonnante, ni trop sèche, ni trop grasse et des petits bobos soignés en un rien de temps ! Voilà de quoi vous convaincre d'adopter la miraculeuse aloe vera, que ce soit sous forme de crème ou sous sa forme brute, en tige achetée au supermarché.