Comment éviter la peau sèche et irritée pendant l'hiver ?

Le froid met la peau à rude épreuve en l'asséchant et les écarts de températures, entre l'intérieur et l'extérieur, n'arrangent rien. Ces facteurs peuvent même provoquer des rougeurs et des engelures. Sans soins, on peut observer des conséquences néfastes à long terme, rappelle notre chroniqueur Benjamin Lévêque, dans Sans rendez-vous. Explications et solutions.

"A la fin de l'hiver, on peut avoir une peau qui est squameuse, c'est-à-dire qu'elle a de petites écailles, ou inconfortable", abonde la dermatologue Nina Roos. "Elle ne supportera plus le lavage ou le contact avec l'eau, et pour les femmes qui portent beaucoup de cosmétiques, la peau ne va plus les supporter. Ce n'est pas une maladie grave, mais c'est une grande source d'inconfort". L'hiver, la peau va en effet s'épaissir pour mieux lutter contre le froid. Ainsi, la crème va pénétrer la peau avec davantage de difficultés.

Miser sur les gommages

Pour éviter ce phénomène, l'esthéticien Yann Morel Loré conseille de faire des gommages. "Ils sont recommandés pour enlever cette épaisseur et permettre aux produits de pénétrer. Il existe deux types de gommages : les gommages à grains, qui vont exfolier et donnent instantanément un sentiment d'efficacité", explique l'intéressé. "Mais si la peau est sensible, ils vont être plus difficiles à supporter. Je conseille donc un gommage sans grains, qui va contenir par exemple de la papaye ou de l'acide salicylique". Après le rinçage, la couche "cornée de la peau" va disparaître et la laisser plus éclatante.

Utiliser des crèmes adaptées

Pour optimiser l'hydratation, il faut privilégier des crèmes très riches en vitamines et plus grasses que d'ordinaire. Un produit enrichi en huiles végétales peut par exemple aider, tout comme les sérums. Nina Roos conseille les crèmes dont le flacon porte la mention "peau sèche". "On peut se tourner vers des huiles végétales et des beurres végétaux pour le soir", explique-t-elle, "car c'est un peu trop gras pour la journée. Puis si on a les mains très irritées, on peut utiliser des crèmes 'barrières', qui vont isoler la peau et lui permettre de se réparer et de cicatriser en profondeur". Et ce, malgré les contacts fréquents avec le savon et le gel hydroalcoolique.

Enfin, il ne faut pas oublier de se doter d'un baume à lèvres, "car les lèvres n'ont pas de couche cornée, elles sont très fines", explique Yann Morel Loré. Elles vont donc se dessécher plus vite, a fortiori avec le port d'un masque. Pour éviter ce désagrément, il est nécessaire d'appliquer des beurres végétaux, comme un beurre de karité ou de cacao. Ces produits auront un effet émollient et adoucissant. La nuit, il est également possible de mettre de la vaseline, qui va réparer la peau.