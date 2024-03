Hausse du nombre de cas de tuberculose en France : quels sont les symptômes de la maladie ?

Parfois considérée comme une maladie éteinte, grâce notamment à l'existence d'un vaccin, la tuberculose est bel et bien présente dans l'Hexagone. Le nombre de cas recensés en France est même en hausse de 9,8% entre 2023 et 2021, selon des données publiées par Santé publique France. Ainsi, 4.728 personnes ont été diagnostiquées l'année dernière, contre 4.306 en 2021.

Ces chiffres observés en France viennent illustrer une tendance qui dépasse largement nos frontières. En 2022, l'Organisation mondiale de la Santé évoquait déjà un rebond de la maladie puisque, pour la première fois depuis 20 ans, le nombre d'infectés connaissait une augmentation.

Douleurs thoraciques, toux, fièvre...

Si ce retour en force de la tuberculose peut s'expliquer par "un rattrapage des cas diagnostiqués", après deux ans de pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires surveillent avec attention l'évolution de cette maladie qui fut, avant d'être détrônée par... le Covid-19, la première cause de décès par infection dans le monde.

Dans la plupart des cas, la tuberculose s'attaque aux poumons et se manifeste par une toux chronique accompagnée d'un besoin d'expectorer. Les crachats peuvent présenter des traces de sang, note l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Le malade ressent également des douleurs thoraciques ainsi qu'une asthénie, c'est-à-dire un état de fatigue générale. De la fièvre, d'une intensité modérée, mais persistance, peut aussi survenir et s'accompagner de sueurs nocturnes. Dans de plus rares cas, la tuberculose peut affecter les os, le cerveau, les intestins ou même les reins.

Des facteurs favorisant la maladie

Des symptômes qui surviennent finalement assez rarement, y compris chez des personnes porteuses de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, à l'origine de la tuberculose. Dans 90% des cas, cette dernière "dort" dans l'organisme et la personne ne développe pas la maladie. On parle alors de "tuberculose latente" qui, dans 5 à 10% des cas selon l'Inserm, peut toutefois se réveiller.

Les personnes atteintes de diabète, où dont le système immunitaire est affaibli, présentent davantage de risques de contracter la maladie. La malnutrition ou encore la consommation de tabac peuvent également favoriser l'apparition de la tuberculose. Cette maladie, extrêmement contagieuse, qui se transmet par voie aérienne, se soigne à l'aide d'antibiotiques. Ces derniers doivent être pris jusqu'au terme du traitement, faute de quoi la bactérie peut développer des résistances. En général, selon les recommandations de l'OMS, un traitement contre la tuberculose dure six mois.

La guerre en Ukraine a également contribué à augmenter le nombre de cas recensés puisque le pays présente l'un des taux d'incidence les plus élevés d'Europe. La France a même mis en place un dépistage actif de la tuberculose pour certains réfugiés venant d'Ukraine.