Santé : la «mycoplasma pneumoniae», une bactérie responsable de nombreuses infections pulmonaires en France

Les maladies respiratoires circulent activement en France depuis quelques semaines. La hausse des cas de grippe, de Covid-19 mais aussi de pneumonie en Chine est liée à la bactérie appelée "mycoplasma pneumoniae", qui serait aussi responsable de nombreuses infections pulmonaires dans l'Hexagone, notamment chez les enfants. Les consultations étaient effectivement en hausse de 36% la semaine dernière chez les moins de 15 ans.

Parmi ces infections pulmonaires, certaines seraient dues à cette bactérie qui avait pourtant presque totalement disparu depuis le Covid grâce aux gestes barrières.

Des symptômes proches de la grippe ou du Covid

Cette résurgence pourrait avoir des conséquences, alerte sur Europe 1 l'infectiologue Gilles Pialoux. "On peut imaginer que pour une population, qui, pendant trois ans n'a pas vu un germe et n'en a donc pas développé d'immunité, ça pourrait être l'occasion de voir des formes graves de cette maladie qui peuvent exister, notamment chez l'enfant, chez les personnes immunodéprimées ou chez les personnes les plus âgées", explique le médecin.

Les symptômes ressemblent à ceux de la grippe ou du Covid : fièvre, grande fatigue, toux. Des antibiotiques sont censés être efficaces, mais il reste à savoir s'il s'agit d'une nouvelle souche résistante aux traitements. Il est pour l'instant impossible de le dire.

En attendant, l'infectiologue Gilles Pialoux rappelle que si la bactérie mycoplasma pneumoniae a disparu pendant le Covid, c'est grâce aux mesures sanitaires. Le médecin incite donc les Français à aérer les pièces toutes les heures et ressortir les masques en cas de symptômes.