Grossesse : cinq astuces pour prendre soin de son périnée

Le périnée, aussi appelé plancher pelvien, est particulièrement sollicité chez les femmes enceintes. S'il est possible de le rééduquer post-accouchement, mieux vaut prévenir certains dégâts pendant la grossesse en adoptant des bons réflexes. Invitée dans Bienfait pour vous sur Europe 1, la sage-femme Souailla Mohamed livre cinq précieux conseils pour limiter les douleurs périnéales pendant et après l'accouchement.

Prendre conscience de son périnée

C'est la chose la plus importante : il faut prendre conscience de son périnée, le visualiser et s'approprier son corps pendant la grossesse, parce qu'on va être examiné par d'autres personnes.

Faire des massages

Il est nécessaire de préparer le périnée pour éviter les épisiotomies ou les déchirures au moment de l'accouchement. On peut donc faire des massages pour essayer d'assouplir le périnée et éviter d'éventuelles déchirures le jour J. La marque Louvz propose des huiles de massage bio et végétales, spécialement conçues pour le périnée.

Porter une ceinture de maintien sacro-iliaque

Cette ceinture aide à mieux se positionner quand on est debout et à lutter contre les sensations de pesanteur. Il faut savoir que ce n'est pas juste l'accouchement qui va abîmer le périnée. Tout le poids lié à la grossesse, avec le poids du bébé, le placenta et l'utérus, peut l'endommager. Le zone périnéale est en effet forcément beaucoup plus sollicitée pendant la grossesse.

Apaiser son périnée grâce au froid

Le froid a un effet antalgique. Louvz propose donc une poche de froid sous forme de serviette hygiénique. Elle procure du froid tout en douceur pour soulager les femmes dans leur post-partum. Il suffit juste de la glisser dans la culotte. L'objectif est de ne surtout pas agresser le périnée avec un froid trop intense qui serait malvenu.

Appliquer un sérum à base d'acide hyaluronique

L'acide hyaluronique est connu pour hydrater en profondeur et combler les rides. Le sérum de la marque Louvz pour le périnée est donc composé d'acide hyaluronique mais aussi d'argent colloïdal, qui va venir assainir les plaies pour éviter le risque infectieux. Après l'accouchement, on peut masser notre périnée avec ce sérum pour assouplir s'il y a eu une épisiotomie ou une déchirure.