Grippe : les pharmaciens veulent pouvoir vacciner tout le monde

Les pharmaciens espèrent pouvoir vacciner toute la population contre la grippe à partir de l'automne prochain, et pas seulement les personnes pour qui la vaccination est recommandée. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé mardi que toutes les personnes pour qui la vaccination est recommandée (dont les plus de 65 ans) pourraient se faire vacciner en pharmacie dans toute la France dès l'automne prochain.

Jusque-là, cela n'était possible que dans quatre régions-tests (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie). Après l'extension à tout le territoire, l'extension à l'ensemble de la population est "la prochaine étape", a espéré la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, Carine Wolf-Thal, jeudi lors d'une rencontre avec la presse. La Haute autorité de santé (HAS) doit rendre prochainement son avis sur la question, a-t-elle ajouté.

Une généralisation pour la campagne 2019-2020 ? Carine Wolf-Thal aimerait qu'un feu vert soit donné "dès mars/avril", afin que les pharmaciens puissent commander le bon nombre de vaccins pour la campagne de vaccination 2019-20, qui débutera l'automne prochain. Selon un décompte arrêté au 21 janvier, 712.000 personnes ont été vaccinées en pharmacie dans les quatre régions-tests, dont 161.000 ne l'avaient jamais été les années précédentes, a-t-elle dit. "Je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà eu un virage aussi marqué pour la profession : ça change complètement le rôle et la perception qu'a le grand public des pharmaciens", s'est-elle félicitée.

Les personnes pour qui la vaccination contre la grippe est recommandée sont les plus de 65 ans, les patients atteints de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire...), les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité morbide. Toutes les personnes majeures pour qui la vaccination est recommandée peuvent retirer leur vaccin à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge de l'Assurance maladie (le vaccin est remboursé à 100%).