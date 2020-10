Faut-il boire du café avant le petit déjeuner ?

Le petit café au réveil est un geste partagé par beaucoup d'entre nous. Mais est-ce vraiment l'idéal ? Pas vraiment, selon une étude de l’Université de Bath publiée fin septembre dans le British Journal of Nutrition. Mais alors, quel comportement adopter au réveil ? Que faut-il boire ? Dans Sans rendez-vous, sur Europe 1, le médecin et chroniqueur Jimmy Mohamed nous livre son éclairage.

Que nous dit cette nouvelle étude sur le café ?

Dans cette étude, 29 participants ont dû se soumettre à trois choses. La première : une nuit de sommeil normale. Ils se réveillent. On leur donne une boisson énergisante qui a la même valeur calorique qu'un petit déjeuner. Ensuite, ces personnes, on les fait dormir, mais pas très bien. On les réveille toutes les heures durant cinq minutes. On leur donne aussi cette boisson.

Et puis, on fait une troisième expérience. On fait exactement la même chose. On les réveille toutes les heures pendant cinq minutes. Mais cette fois ci, on leur donne tout de suite un café. Puis, après le café, on leur donne la boisson énergisante et on se rend compte que les personnes qui ont pris le café à jeun ont une réponse glycémique 50 fois plus élevée. Donc leur glycémie est moins bien régulée que le groupe qui a dormi normalement ou qui a mal dormi, mais qui a pris d'abord un petit déjeuner.

La conclusion de ces chercheurs est donc que si on a passé une mauvaise nuit, il faudrait d'abord manger et, après seulement, boire le café. On propose donc d'essayer de décaler l'heure à laquelle on prend son café ou tout du moins de manger avant. Sinon il y aurait peut-être un risque par la suite d'insulino-résistance, de diabète. Il n'y a pas forcément de lien, c'est une association et pas une corrélation. Il faut être prudent mais pour l'instant, on proposerait de prendre le petit déjeuner, puis un café.

Faut-il tout de même boire au réveil ?

Un petit apport de liquide, quel qu'il soit, permet d'ouvrir l'appétit le matin. Ça permet de stimuler l'estomac et donc, à ce moment là, de prendre un petit déjeuner et d'éviter d'avoir ce petit creux vers 10 ou 11 heures.