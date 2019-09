Faut-il attendre le prince charmant pour avoir des relations sexuelles ?

Dois-je attendre de tomber follement amoureuse pour avoir des relations sexuelles ? Quitte à patienter de longues années avant d’avoir le coup de foudre pour quelqu’un ? Mercredi, dans Sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1, la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc s’est penchée sur une question que se posent bon nombre de femmes.

La question de Charlotte, 34 ans

Je ne veux pas d’une relation qui n’aurait pas de valeur et attend donc l’évidence d’un coup de foudre. Mes amis me disent que c’est illusoire alors que moi je constate que sans, les relations ne vont nulle part.

La réponse de Catherine Blanc

Evidemment, ça lui appartient. On a le droit de se dire aussi “je ne veux que l’excellence ou rien du tout”. Ceci étant, on peut passer à côté de bien des choses puisque l’excellence de la relation se construit. Ce n’est pas une personne parfaite - qui vous renvoie au fait que vous ne l’êtes pas d’ailleurs -, qui peut débarquer comme ça. D’ailleurs, la notion de coup de foudre, c’est très joli, très romantique mais comme son nom l’indique, c’est un coup de foudre. En général, on est KO. Le coup de foudre a quelque chose d’assez incroyable qui est que, tout d’un coup, quelqu’un qui, 30 secondes avant n’existait pas ou était transparent, devient une évidence. Et avec le sentiment qu’il y a une connexion parfaite entre soi et cet autre, qui d’ailleurs ignore, de son côté, que c’est un coup de foudre. A moins qu’il soit partagé. Cela pose plus la question : quel problème y aurait-il à construire la relation, y compris autour de la sexualité, pour construire la relation amoureuse ? Pourquoi la sexualité ne peut se développer, ne peut être épanouissement que dans la mesure où c’est avec un personnage exceptionnel ? Est-ce qu’il y a une peur d’être tout d’un coup dans quelque chose de trivial que serait la sexualité et qui a besoin d’être particulièrement auréolée d’amour et de sentiments réciproques.

Est-ce que beaucoup de femmes se retrouvent seules, justement parce qu’elles attendent ce coup de foudre ?

C’est surtout que c’est attendre. Qu’est ce qui ferait qu’une femme ne peut pas être proactive dans son lien à l’autre ? Le coup de foudre viendrait du passage d’un homme qui fait une évidence à l’intérieur de soi. C’est ce que souvent les femmes attendent dans leur sexualité. Elles pensent qu’un pénis va les pénétrer et que d’un seul coup, il va se passer quelque chose alors que tous les autres n’ont rien fait en elles. Comme si elles n’avaient pas de participation dans cette appétence à créer du lien et dans cette appétence à créer du plaisir en elles. Donc, effectivement, ça cache autre chose, qui est la difficulté à s’accueillir dans la modestie à avoir dans cet accueil c’est-à-dire de sa progression tranquille, de son épanouissement tranquille, dans cette façon de s’offrir à l’autre ou d’accueillir l’autre tranquillement pour créer quelque chose qui devient de plus en plus bouillonnement interne et plaisir potentiel. Effectivement, beaucoup sont complètement réservées et interdites, espérant que le coup de baguette magique, sans jeu de mots, vienne d’un pénis formidable.

Est-ce que Charlotte finalement, ne se prive pas de relations sexuelles qui pourraient être tout à fait agréables en attendant ?

Peut-être que la relation sexuelle agréable n’a pas de sens pour elle, parce qu’elle y voit peut-être quelque chose de l’action d’une femme de petite vertu. Ce qui n’est pas le cas. Chacun a sa pudeur, sa culture, quant à la sexualité. Et ça pose la question de pourquoi nous vivons la sexualité, et surtout la sexualité féminine, comme étant quelque chose de presque sale ou de pas bien, sauf si c’était dans un cadre extrêmement amoureux, une sorte d’évidence, une sorte de doigt divin qui indique deux personnes pour s’unir de façon évidente. C’est une façon peut-être de se dédouaner de son élan amoureux.

Pourquoi s’attacher autant au coup de foudre ?

J’entends très souvent des personnes me dire “c’était un coup de foudre et c’était parti aussi rapidement que le coup de foudre est tombé”. Alors que des relations se construisent en se disant “oh tiens, c’est un bon pote, c’est agréable” et puis finalement les choses se construisent comme une évidence comme si, effectivement, on avait du mal à lever le voile quant au regard que l’on pose sur l’autre. Parfois, il faut du temps et c’est cela qui est délicat, qui ancre la relation. En effet, le coup de foudre n’est absolument pas une garantie de qualité relationnelle.