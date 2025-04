Suicides de soignants à l'hôpital : les ministres Catherine Vautrin et Elisabeth Borne visées par une plainte

Les ministres de la Santé Catherine Vautrin et de l'Enseignement supérieur Elisabeth Borne sont visées par une plainte pour harcèlement moral et homicide volontaire. Cette plainte a été déposée jeudi auprès de la Cour de justice de la République (CJR) par 19 personnes pour dénoncer des suicides de soignants de l'hôpital public dans un contexte de dégradation des conditions de travail.

Cette plainte, déposée jeudi auprès de la Cour de justice de la République (CJR) par 19 personnes - des soignants et des veufs ou veuves -, vise également les infractions de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et mise en danger de la personne, selon le document consulté lundi par l'AFP et révélé par France Inter et Le Monde.

