Pourquoi est-ce que je me sens si bien après un footing ?

Dans cette période morose, entre perspective d'un nouveau confinement, fermeture des lieux de socialisation et apparition de nouveaux variants du Covid-19, toutes les astuces sont bonnes à prendre pour se sentir mieux. Les bénéfices de l'activité physique sur le corps sont déjà reconnus depuis longtemps, mais il s'avère que le sport pourrait aussi aider notre psyché. En effet, faire 30 minutes d'activité par jour permettrait de libérer des hormones qui favorisent le bien-être mental et de soulager des dépressions. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, fait le point.

Un anxiolytique naturel

"Pratiquer une activité physique est bon pour la santé : diminution de risque de maladies cardiovasculaires, diminution du risque de diabète, de cancer, d'obésité. Tout cela contribue à augmenter votre espérance de vie. Des bénéfices qui peuvent sembler lointains. Mais le sport peut aussi avoir un bénéfice immédiat : une amélioration de notre santé mentale. On a tous connu cette sensation de détente et de bien-être après un footing, un petit match de tennis ou après avoir dansé. Mais est-ce que le sport pourrait être considéré comme un traitement au même titre que des antidépresseurs ? La réponse serait plutôt oui.

>> LIRE AUSSI - Cet exercice rapide permet de savoir si vous êtes dans une bonne condition physique

Les études s'accumulent et les données sont plutôt en cette faveur. Une étude portant sur plus de trois millions de personnes dans onze pays différents montre que l'activité physique a des effets positifs sur des personnes un peu déprimés. Faire du sport limite les risques de dépression. Ce qui signifie que le sport est probablement le meilleur anxiolytique et le meilleur antidépresseur qui existe.

Création de neurones et de vaisseaux sanguins

Dans un premier temps, si l'activité physique peut traiter une dépression, à l'inverse, la sédentarité peut déclencher une dépression. En particulier, et les études le montrent, si vous regardez trop la télé. En cette période anxiogène, il faut décrocher des écrans et des informations.

L'exercice physique va permettre la création de nouveaux neurones dans le cerveau, dans une zone responsable notamment de la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. Le sport va produire également de nouvelles cellules sanguines qui vont augmenter la perfusion du cerveau. L'activité permet d'augmenter la durée de vie de vos neurones et d'endormir une zone responsable des mémoires douloureuses. Tous les événements traumatisants vont s'endormir. Faire du sport permet aussi la sécrétion d'hormones de croissance.

Si vous êtes déjà traité pour une dépression, tout ce qui peut vous faire du bien peut, de plus, stimuler les effets du traitement. Une journée est équivalente à 1.440 minutes, mais il ne suffit que de 30 minutes par jour pour aller mieux."